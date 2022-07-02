Alişan’ın Eşi Buse Varol’a 2. Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu! Son Halini Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Gelinlik Kız Gibi Olmuşsun!”
Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol, son dönemlerde magazin ve sosyal medya dünyasının isimlerini en çok andığı ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü çift, son dönemlerde boşanacakları iddialarıyla sık sık gündeme gelirken, ünlü çiftten oyuncu Buse Varol, eltisi Merve Tektaş ile yaşadığı gerginliklerle de adından söz ettiriyordu. İşte detaylar...
2018 yılında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti 2019 yılında oğulları Burak’ı, 2021 yılında ise kızları Eliz’i kucağına almıştı. 2 çocuk annesi olan Buse Varol’un son halini görenler gözlerine inanamadı. Buse Varol, verdiği kilolardan sonra adeta bambaşka birine dönüştü.
Ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı Alişan ile ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında dünya evine girdi. Ünlü çift daha sonra 2019 yılında oğulları Burak’ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Daha sonrasında ise ünlü çift Şubat 2021’de kızları Eliz’i kucaklarına aldı. Söz konusu dönemde Buse Varol, ikinci kez anne olduktan sonra hızla verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Aradan geçen 1 yıldan uzun sürenin ardından Buse Varol bir kez daha verdiği kilolarla gündemi salladı. Buse Varol’un imaj değişikliği ve estetiksiz halleri de bir dönem gündeme gelmişti. Şimdi ise Varol neredeyse 50 cm incelen beliyle adından söz ettiriyor.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
02 Tem 2022 - 14:09 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.