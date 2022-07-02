Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Defteri Sonsuza Kadar Kapandı! Oktay Kaynarca İçin Bir Anlamı Kalmadı!  “Yapma Be Hızır Reis!”

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk seti gerçekleştirildi. İlk setten gelen görüntüler, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında önemli ipuçları verirken; dizinin çekim mekanları ve tüm oyuncu kadrosu da açıklandı! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor? İşte, detaylar…

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