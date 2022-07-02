Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Defteri Sonsuza Kadar Kapandı! Oktay Kaynarca İçin Bir Anlamı Kalmadı! “Yapma Be Hızır Reis!”
Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk seti gerçekleştirildi. İlk setten gelen görüntüler, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında önemli ipuçları verirken; dizinin çekim mekanları ve tüm oyuncu kadrosu da açıklandı! İşte detaylar...
Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk seti gerçekleştirildi. İlk setten gelen görüntüler, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında önemli ipuçları verirken; dizinin çekim mekanları ve tüm oyuncu kadrosu da açıklandı! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor? İşte, detaylar…
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02 Tem 2022 - 14:14 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.