Mabel Matiz’in Yeni Şarkısı Ortaya Çıkınca Olanlar Oldu! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı… Erkek Erkeğe… “Yok Artık!”
Müzikseverlerin nefesini tutarak beklediği Mabel Matiz’in yeni şarkısı yayınlandı. Sözleri ve klibi ile birlikte dijital müzik platformlarından dolaşıma sokulan Mabel Matiz’in yeni şarkısı, bir hayli ilgi gördü. Ancak, klipte yer alan bir detay Mabel Matiz’in hayranlarını adeta ikiye böldü! İşte RTÜK'ün devreye girdiği Mabel Matiz'in yeni şarkısı ile ilgili detaylar...
Müzikseverlerin nefesini tutarak beklediği Mabel Matiz’in yeni şarkısı yayınlandı. Sözleri ve klibi ile birlikte dijital müzik platformlarından dolaşıma sokulan Mabel Matiz’in yeni şarkısı, bir hayli ilgi gördü. Ancak, klipte yer alan bir detay Mabel Matiz’in hayranlarını adeta ikiye böldü! Peki, Mabel Matiz’in yeni şarkısı ne? Mabel Matiz’in yeni şarkısı Karakol çıktı mı? Mabel Matiz yeni şarkısı Karakol’un klibi nasıl? İşte, detaylar…
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02 Tem 2022 - 14:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.