Mabel Matiz’in Yeni Şarkısı Ortaya Çıkınca Olanlar Oldu! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı… Erkek Erkeğe… “Yok Artık!”

Müzikseverlerin nefesini tutarak beklediği Mabel Matiz’in yeni şarkısı yayınlandı. Sözleri ve klibi ile birlikte dijital müzik platformlarından dolaşıma sokulan Mabel Matiz’in yeni şarkısı, bir hayli ilgi gördü. Ancak, klipte yer alan bir detay Mabel Matiz’in hayranlarını adeta ikiye böldü! Peki, Mabel Matiz’in yeni şarkısı ne? Mabel Matiz’in yeni şarkısı Karakol çıktı mı? Mabel Matiz yeni şarkısı Karakol’un klibi nasıl? İşte, detaylar…

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