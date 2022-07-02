- 02 Tem 2022 - 14:30

Mehmet Ali Erbil’e Darbe Üzerine Darbe Geliyor! Gittiğine Gideceğine Bundan Sonra Gideceklerine Pişman Oldu! “Hırsızsınız!”

Son dönemlerde çeşitli iddialarla ve skandallarla gündeme gelen 65 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son olarak geçtiğimiz günlerde gittiği hastanede karşısına çıkan masrafa ettiği isyanla gündeme gelmişti. Sırtında çıkan sivilce için hastaneye giden Mehmet Erbil, 2 dakikalık muayene için kendisinden alınan ücreti açıklamış ve gittiği özel hastaneye isyan etmişti. İşte detaylar...

Ünlü şovmen, konuyla ilgili bir paylaşımda daha bulunarak yine sosyal medyayı salladı. Mehmet Ali Erbil’in “Hırsızsınız” çıkışı sosyal medyada ses getirirken, kimi sosyal medya kullanıcıları da Erbil’e tepkiler gösterdi. Geçtiğimiz aylarda taciz iddialarıyla gündeme gelen ve hatta bu nedenle davalık olan 65 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, söz konusu iddiaların ardından uzun bir süre sessizliğe bürünmüştü.

Geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozan Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, gittiği bir özel hastaneye isyan etmişti. Söz konusu paylaşımda sırtındaki sivilcenin fotoğrafını gösteren Erbil, bir sivilceye 2 dakika bakan hastanenin kendisinden 1.300 TL aldığını dile getirmiş ve bu duruma isyan etmişti. Erbil bu paylaşımı ile dikkat çekerken, kendisine “O zaman devlet hastanesine gitseydin” tepkileri gelmişti. Erbil, konuyla ilgili olarak bir kez daha paylaşımda bulundu.

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02 Tem 2022 - 14:30 - Magazin

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