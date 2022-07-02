Masterchef Serhat Yine Sosyal Medyayı Salladı! Araba Ödülü Almadığını Biliniyordu; Ortalığı İnim İnim İnletti! Böylesi İlk Kez Görülüyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını şampiyon olarak duyuran Serhat Doğramacı, yeniden gündemi salladı geçti. Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlara gelen Masterchef yarışması ekranlara gelmeye başlamıştı. Masterchef yarışmasından şampiyon olarak çıkmasına rağmen halen araba ödülü alamayan Serhat Doğramacı, ortalığı inim inim inletti! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2020 döneminde adını duyuran Serhat Doğramacı, yarışmaya ilk girişiyle bile olay yaratmıştı. 2021 sezonunun ikincisi olan Hasan Biltekin’in kadrodan ayrılmasıyla birlikte Serhat Doğramacı, kendisini şeflere ispatlamıştı. Yarışmada adını unutulmayanlar arasına kazıyan Masterchef Serhat Doğramacı yine gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.