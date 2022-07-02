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02 Tem 2022 - 14:27

Masterchef Serhat Yine Sosyal Medyayı Salladı! Araba Ödülü Almadığını Biliniyordu; Ortalığı İnim İnim İnletti! Böylesi İlk Kez Görülüyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını şampiyon olarak duyuran Serhat Doğramacı, yeniden gündemi salladı geçti. Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlara gelen Masterchef yarışması ekranlara gelmeye başlamıştı. Masterchef yarışmasından şampiyon olarak çıkmasına rağmen halen araba ödülü alamayan Serhat Doğramacı, ortalığı inim inim inletti! Peki, neler oluyor?