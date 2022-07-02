- 02 Tem 2022 - 14:38

Müge Anlı’nın Kocasının Başı Fena Halde Belada! Bunu Müge Anlı Bile Çözemez… Çiçeği Burunlarında Soldu; Hayatları Durdu!

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 14. sezonunun son haftasında Müge Anlı, canlı yayında yaptığı bir açıklamada Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini ve bir sonraki sezonda ekranlara evli bir kadın olarak döneceğini açıklamıştı. Müge Anlı’nın açıklamalarının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Müge Anlı çifti, 25 Haziran’da medyaya kapalı bir düğünle dünya evine girdi. İşte detaylar...

Düğünden görüntülerin sızdırıldığı konuşulurken, Şinasi Yüzbaşıoğlu’na ait olduğu iddia edilen bir hesaptan açıklama gelmişti. Ancak bu gelişmeyle ilgili herkesi şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Şinasi Yüzbaşıoğlu’na ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çok fazla sahte hesap olduğu, bu hesapların kapanmasından sonra nikah fotoğraflarının paylaşılacağı dile getirilmişti.

Söz konusu paylaşımda “Değerli dostlar biliyorum nikah törenimizle ilgili fotoğrafları çok merak ediyorsunuz ve bununla alakalı çok mesaj alıyorum… Farklı algı kalkana kadar ve adıma açılmış sahte hesaplar kapatıldıktan sonra bu görüntüleri sizlerle paylaşacağım” ifadeleri yer almıştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemine otururken, işin aslı ortaya çıktı…

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02 Tem 2022 - 14:38 - Magazin

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