Müge Anlı’nın Kocasının Başı Fena Halde Belada! Bunu Müge Anlı Bile Çözemez… Çiçeği Burunlarında Soldu; Hayatları Durdu!

Düğünden görüntülerin sızdırıldığı konuşulurken, Şinasi Yüzbaşıoğlu’na ait olduğu iddia edilen bir hesaptan açıklama gelmişti. Ancak bu gelişmeyle ilgili herkesi şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Şinasi Yüzbaşıoğlu’na ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çok fazla sahte hesap olduğu, bu hesapların kapanmasından sonra nikah fotoğraflarının paylaşılacağı dile getirilmişti.

Söz konusu paylaşımda “Değerli dostlar biliyorum nikah törenimizle ilgili fotoğrafları çok merak ediyorsunuz ve bununla alakalı çok mesaj alıyorum… Farklı algı kalkana kadar ve adıma açılmış sahte hesaplar kapatıldıktan sonra bu görüntüleri sizlerle paylaşacağım” ifadeleri yer almıştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemine otururken, işin aslı ortaya çıktı…

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