Survivor Yarışmasından Çıkan Aşklar Mosmor Etti! Hakan Hatioplu’ndan Nisa Bölükbaşı’na… Evlenenler, Boşananalar…

Özellikle bu sezon oyuncuların performansından çok aşk dedikoduları ile gündeme gelen Survivor yarışmasının ardından Survivor tarihinin aşkları merak edilmeye başladı. Bu merakın ardından şöyle bir geçmişe dönen Survivor izleyicileri bu sezona damgasını vuran Nisa ile Ogeday aşkının da Mert ile Sude aşkının ilk olmadığını gördü! Peki, Survivor’da tanışıp, aşk yaşayan isimler kimler? Survivor'da yaşanan en büyük aşklar hangileri? İşte, tam liste…

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