Survivor Yarışmasından Çıkan Aşklar Mosmor Etti! Hakan Hatioplu’ndan Nisa Bölükbaşı’na… Evlenenler, Boşananalar…
Özellikle bu sezon oyuncuların performansından çok aşk dedikoduları ile gündeme gelen Survivor yarışmasının ardından Survivor tarihinin aşkları merak edilmeye başladı. İşte Survivor dünyasında yer alan aşklarla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Özellikle bu sezon oyuncuların performansından çok aşk dedikoduları ile gündeme gelen Survivor yarışmasının ardından Survivor tarihinin aşkları merak edilmeye başladı. Bu merakın ardından şöyle bir geçmişe dönen Survivor izleyicileri bu sezona damgasını vuran Nisa ile Ogeday aşkının da Mert ile Sude aşkının ilk olmadığını gördü! Peki, Survivor’da tanışıp, aşk yaşayan isimler kimler? Survivor'da yaşanan en büyük aşklar hangileri? İşte, tam liste…
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02 Tem 2022 - 14:36 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.