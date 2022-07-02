Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Dosta Güven Düşmana Korku Saldı! Sosyal Medyada Tarih Verip Paylaştılar… 2,5 Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı!
Ünlü ve güzel oyuncu Fahriye Evcen ile ünlü ve yakışıklı oyuncu Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünya evine girmişti. Aynı yıl ünlü oyuncu Fahriye Evcen oyunculuğa ara vermişti. Daha sonra ünlü çiftin 2019 yılında çocukları Karan dünyaya gelmişti. İşte detaylar...
Fahriye Evcen sık sık aile paylaşımlarında bulunurken, ne zaman ekranlara döneceği de merak konusu olmuştu. Ardından Fahriye Evcen 2021 yılında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara döndü ve Evcen’in geçtiğimiz günlerde bir kez daha hamile olduğu öğrenildi. 2,5 aylık hamile olan Evcen’in son sosyal medya paylaşımı da ortalığı salladı.
Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra 2021 yılında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara dönüş yapmış, hayranlarını çok sevindirmişti. Yaklaşık dört yıl boyunca ekranlardan uzak kalan Evcen, bu süreçte sadece 2 reklam filminde rol almıştı. Eşi Burak Özçivit ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osmanlı dizisi ile ekranlarda boy göstermeye devam ederken, Evcen ise bu süreçte daha çok eşi ve oğluyla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak gündeme geliyordu. Ekranlara dönüş yapan Fahriye Evcen’in, geçtiğimiz günlerde 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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02 Tem 2022 - 14:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.