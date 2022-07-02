Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Dosta Güven Düşmana Korku Saldı! Sosyal Medyada Tarih Verip Paylaştılar… 2,5 Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı!

Fahriye Evcen sık sık aile paylaşımlarında bulunurken, ne zaman ekranlara döneceği de merak konusu olmuştu. Ardından Fahriye Evcen 2021 yılında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara döndü ve Evcen’in geçtiğimiz günlerde bir kez daha hamile olduğu öğrenildi. 2,5 aylık hamile olan Evcen’in son sosyal medya paylaşımı da ortalığı salladı.

Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra 2021 yılında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara dönüş yapmış, hayranlarını çok sevindirmişti. Yaklaşık dört yıl boyunca ekranlardan uzak kalan Evcen, bu süreçte sadece 2 reklam filminde rol almıştı. Eşi Burak Özçivit ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osmanlı dizisi ile ekranlarda boy göstermeye devam ederken, Evcen ise bu süreçte daha çok eşi ve oğluyla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak gündeme geliyordu. Ekranlara dönüş yapan Fahriye Evcen’in, geçtiğimiz günlerde 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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