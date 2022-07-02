Müjde! Araç Sahiplerini Sevindiren Haber Geldi! Benzin ve LPG’ye İndirim Geliyor! Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar? Şehir Şehir 2 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Benzin, LPG ve Motorine gelen indirimler vatandaşları mutlu etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yakıt gruplarına getirilen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. Peki, yeni indirim ne kadar olacak? Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel 2 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları.
Son dönemlerde enflasyon ve dolar kurunun ülkemizdeki hızlı yükselişi nedeni ile akaryakıt fiyatları hayli yükselmiş ve ardı arkası kesilmeyen zamlar ile hem akaryakıt alımları oldukça zorlaşmıştır. Satış oranlarını da etkileyen bu durum özel araçlardan toplu taşımaya kadar vatandaşları birçok durumda zora sürüklemişti. Özel araç sahibi olmayan vatandaşlar bile toplu taşımalara yansıtılan bu zamlardan etkilenmişti. Ancak cepleri rahatlatan indirimler de geç kalmadı. Dolar kurunun gerileyişi, BDDK’nın yaptığı açıklamalar ve Brent petrol değerinde yaşanan kayıplar nedeni ile piyasalardaki akaryakıt birimleri de bu değer kaybından etkilenmeye başladı. İndirimlerin arka arkaya gelmesi vatandaşları sevindirirken yeni gelecek indirim ile ilgili detaylar ise şu şekilde.
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02 Tem 2022 - 14:44 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.