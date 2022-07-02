Müge Anlı’nın Yolundan Birisi Daha Çekildi! Flaş Kararla Her Şeyi Bitirdiler; Finali Görenleri Titretti! Duyanlar İnanmak İstemiyor Ama…

Bir sezonun daha sonuna gelen televizyon ekranlarından reytinglere kurban giden gündüz kuşağı programları da bir bir ayrılmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının rakiplerini tek tek elediği şu günlerde, final yapan programlar kervanına bir yeni isim daha eklendi! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonda yayınlanacak mı? Devam eden gündüz kuşağı programları hangileri? Hangi gündüz kuşağı programı bitti? İşte, detaylar…

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