Müge Anlı’nın Yolundan Birisi Daha Çekildi! Flaş Kararla Her Şeyi Bitirdiler; Finali Görenleri Titretti! Duyanlar İnanmak İstemiyor Ama…
Bir sezonun daha sonuna gelen televizyon ekranlarından reytinglere kurban giden gündüz kuşağı programları da bir bir ayrılmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının rakiplerini tek tek elediği şu günlerde, final yapan programlar kervanına bir yeni isim daha eklendi! İşte detaylar...
Bir sezonun daha sonuna gelen televizyon ekranlarından reytinglere kurban giden gündüz kuşağı programları da bir bir ayrılmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının rakiplerini tek tek elediği şu günlerde, final yapan programlar kervanına bir yeni isim daha eklendi! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonda yayınlanacak mı? Devam eden gündüz kuşağı programları hangileri? Hangi gündüz kuşağı programı bitti? İşte, detaylar…
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02 Tem 2022 - 14:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.