- 02 Tem 2022 - 15:02 G: 02 Tem 2022 - 15:05

Masterchef Jürisi Kocaman Bir Belaya Bulaştı! En Sonunda Noktayı Koydular… “Bırakın Artık Bunu!” Acun Ilıcalı Bile…

Yeni sezon ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye yarışmasının bir kez daha jüri üyeliklerini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yeni sezon öncesinde röportaj verdi. Röportajda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’ya “menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?” sorusu sorulunca ortalık karıştı. İşte detaylar...

Yeni sezon ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye yarışmasının bir kez daha jüri üyeliklerini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yeni sezon öncesinde röportaj verdi. Röportajda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’ya “menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?” sorusu sorulunca ortalık karıştı! Peki, menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna menemeni nasıl yiyor? İşte, detaylar…

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02 Tem 2022 - 15:02 - Masterchef Türkiye 2022

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