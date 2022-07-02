Masterchef Jürisi Kocaman Bir Belaya Bulaştı! En Sonunda Noktayı Koydular… “Bırakın Artık Bunu!” Acun Ilıcalı Bile…
Yeni sezon ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye yarışmasının bir kez daha jüri üyeliklerini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yeni sezon öncesinde röportaj verdi. Röportajda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’ya “menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?” sorusu sorulunca ortalık karıştı. İşte detaylar...
Yeni sezon ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye yarışmasının bir kez daha jüri üyeliklerini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yeni sezon öncesinde röportaj verdi. Röportajda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’ya “menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?” sorusu sorulunca ortalık karıştı! Peki, menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna menemeni nasıl yiyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
02 Tem 2022 - 15:02 - Masterchef Türkiye 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.