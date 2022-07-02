İbrahim Tatlıses’in Hayatı Bir Günde Bitti! Oğlundan Gelen Balyoz Darbesi Her Şeyi Yere Serdi! Neler Oldu Neler…
Ahmet Tatlıses’in ameliyatından bu yana basın önünde tartışmaya devam eden baba ve oğul olan İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses (Tatlı), bu kez mahkemelik oldu. Babalar Günü’nde başlayan tartışmada iddiaların büyümesiyle birlikte harekete geçen Ahmet Tatlıses, babasını dava etti. İşte detaylar...
Ahmet Tatlıses’in ameliyatından bu yana basın önünde tartışmaya devam eden baba ve oğul olan İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses (Tatlı), bu kez mahkemelik oldu. Babalar Günü’nde başlayan tartışmada iddiaların büyümesiyle birlikte harekete geçen Ahmet Tatlıses, babasını dava etti. Peki, İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki sorun ne? Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses neden kavga etti? İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses neden mahkemelik oldu? İşte, detaylar…
02 Tem 2022 - 15:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.