İbrahim Tatlıses’in Hayatı Bir Günde Bitti! Oğlundan Gelen Balyoz Darbesi Her Şeyi Yere Serdi! Neler Oldu Neler…

Ahmet Tatlıses’in ameliyatından bu yana basın önünde tartışmaya devam eden baba ve oğul olan İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses (Tatlı), bu kez mahkemelik oldu. Babalar Günü’nde başlayan tartışmada iddiaların büyümesiyle birlikte harekete geçen Ahmet Tatlıses, babasını dava etti. Peki, İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki sorun ne? Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses neden kavga etti? İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses neden mahkemelik oldu? İşte, detaylar…