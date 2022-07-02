Gönül Dağı Dizisinin Taner’inden Bomba İtiraf! Sezon Finalindeki O Olay Hayatını Komple Değiştirdi! Meğer Dilek Karakteri…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan’dan bomba bir itiraf geldi. Sezon finalinde yaşamış olduğu o olay hayatının komple değişmesine neden oldu! Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan hakkında şok bir açıklamada bulunan Berk Atan, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda etmişti. Dizinin son bölümünde ise Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakteri, Gönül Dağı’ndan kopan taşların altında kalarak son nefesini vermişti. Gönül Dağı dizisinin sezon finalinden sonra bomba bir itirafta bulunan Berk Atan, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.