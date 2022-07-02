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02 Tem 2022 - 15:26

Gönül Dağı Dizisinin Taner’inden Bomba İtiraf! Sezon Finalindeki O Olay Hayatını Komple Değiştirdi! Meğer Dilek Karakteri…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan’dan bomba bir itiraf geldi. Sezon finalinde yaşamış olduğu o olay hayatının komple değişmesine neden oldu! Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan hakkında şok bir açıklamada bulunan Berk Atan, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…