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02 Tem 2022 - 18:20

Fahriye Evcen’in Kız Kardeşini Gören Mest Oldu! “Sen Daha Güzelsin!” Güzelliği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Neler Oluyor?

Televizyon ekranlarından uzak kaldıktan sonra 2021 yılında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara dönüş yapan Fahriye Evcen son olarak geçtiğimiz günlerde 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkması haberiyle sosyal medya ve magazin gündemini sallamıştı. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ile fotoğrafını evlilik yıldönümlerinde paylaşarak bir kez daha adından söz ettirirken, bu kez de Fahriye Evcen’in kardeşi Demet Evcen güzelliğiyle tüm dikkatleri çekti. İşte detaylar…