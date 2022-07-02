Fahriye Evcen’in Kız Kardeşini Gören Mest Oldu! “Sen Daha Güzelsin!” Güzelliği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Neler Oluyor?
Televizyon ekranlarından uzak kaldıktan sonra 2021 yılında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara dönüş yapan Fahriye Evcen son olarak geçtiğimiz günlerde 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkması haberiyle sosyal medya ve magazin gündemini sallamıştı. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ile fotoğrafını evlilik yıldönümlerinde paylaşarak bir kez daha adından söz ettirirken, bu kez de Fahriye Evcen’in kardeşi Demet Evcen güzelliğiyle tüm dikkatleri çekti. İşte detaylar…
Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmeni olan Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986’da Batı Almanya Solingen’de dünyaya geldi. 36 yaşındaki güzel oyuncu, henüz 7 yaşındayken Alman Neo-Naziler Solingen şehrindeki Türklerin evlerini yakmaya başlayınca, ailesinin evin ışıklarını sürekli kapalı tutmasıyla ve ırkçı saldırılara karşı korunma çabalarıyla çocukluk dönemi geçirdi. Genç yaşlarındayken Türkiye’ye tatile geldiği bir dönemde Oya Aydoğan’ın programında seyirci olarak yer alan Evcen, burada yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştı ve televizyon dünyasına adım atmaya başladı.
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02 Tem 2022 - 18:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.