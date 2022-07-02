Selin Yeninci’den İç Çamaşırsız Pozlar! Görenler Mest Oldu; Bir Zamanlar Çukurova’dan Sonra Çok Değişti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!”

Ünlü ve güzel oyuncu Selin Yeninci, 16 Ocak 1988’de İstanbul’da dünyaya geldi. 34 yaşındaki güzel oyuncu, kariyerinde birçok dizi ve filmde rol aldı ve oyunculuk konusundaki yeteneği ile Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Selin Yeninci, kariyerine ilk adımını 2011 yılında Cennetin Sırları dizisi ile attıktan sonra Galip Derviş dizisinde de rol aldı. Ardından Vicdan dizisinde boy gösteren Yeninci, 2014 yılında ise Toz Ruhu filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

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