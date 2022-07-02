Selin Yeninci’den İç Çamaşırsız Pozlar! Görenler Mest Oldu; Bir Zamanlar Çukurova’dan Sonra Çok Değişti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!”
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı “Saniye” karakteri ile çok geniş kitlelere ulaşan, hatta canlandırdığı bu karakter ile ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in de çok dikkatini çeken Selin Yeninci, bu kez de iç çamaşırsız pozlarıyla magazin gündemini sallamayı başardı. İşte detaylar…
Ünlü ve güzel oyuncu Selin Yeninci, 16 Ocak 1988’de İstanbul’da dünyaya geldi. 34 yaşındaki güzel oyuncu, kariyerinde birçok dizi ve filmde rol aldı ve oyunculuk konusundaki yeteneği ile Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Selin Yeninci, kariyerine ilk adımını 2011 yılında Cennetin Sırları dizisi ile attıktan sonra Galip Derviş dizisinde de rol aldı. Ardından Vicdan dizisinde boy gösteren Yeninci, 2014 yılında ise Toz Ruhu filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.
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02 Tem 2022 - 18:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.