- 02 Tem 2022 - 18:38 G: 02 Tem 2022 - 19:11

Survivor Adem’i Acun Ilıcalı Sırtından Bıçakladı! Kavganın Başlama Sebebi Ortaya Çıktı; Tek Bir Görüntü Her Şeyi Yerle Bir Etti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena bir biçimde karıştı! Adem Kılıççı’nın şampiyon olmamasından sonra ortaya çıkan tek bir görsel, “Acun sırtından bıçakladı” yorumlarına neden oldu! İkilinin çok fena bir şekilde tartıştıkları bilinirken; sosyal medyayı sallayan fotoğraf ağızların açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan final mücadelesinde Nisa Bölükbaşı kupayı kaldıran isim olmuştu. Milyonlarca kişi Adem Kılıççı’nın şampiyon olmasını beklerken; Acun Ilıcalı’nın ağzından “Nisa” sözleri dökülünce her şeyi alt üst etmişti. Adem Kılıççı, yarışma sonrasında öyle bir şey yaptı ki, gören dondu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Tem 2022 - 18:38 Ankara- Yaşam

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