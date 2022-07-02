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02 Tem 2022 - 18:38

Survivor Adem’i Acun Ilıcalı Sırtından Bıçakladı! Kavganın Başlama Sebebi Ortaya Çıktı; Tek Bir Görüntü Her Şeyi Yerle Bir Etti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena bir biçimde karıştı! Adem Kılıççı’nın şampiyon olmamasından sonra ortaya çıkan tek bir görsel, “Acun sırtından bıçakladı” yorumlarına neden oldu! İkilinin çok fena bir şekilde tartıştıkları bilinirken; sosyal medyayı sallayan fotoğraf ağızların açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…