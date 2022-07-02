Hande Erçel Tül Elbisesiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” O Eskiye Dönünce, Herkes Deliye Döndü!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, tül detaylı elbisesiyle akılları başlardan aldı götürdü! Eski sevgilisi Kerem Bürsin’in bu görselden sonra hayran kalacağı ve eski günleri özleyeceğine dair iddialar gündemi salladı! Tül detaylı bir elbise giyen Hande Erçel’in dekolte üzerine dekolte vermesi ise gözlerden kaçmadı! İşte özlenen tarzına dönen Hande Erçel’in deliye döndüren pozları…
Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel, dizide tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le uzun bir süre aşk yaşamıştı. İkili bir anda ayrılma kararı almış ve bir daha yan yana gelmemişti. Hande Erçel, Kerem Bürsin’den hemen sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlanmıştı. Erçel’i Kaan Yıldırım’ın aldattığı yönünde iddialar çıkınca Erçel ise “Benim hayatımda kimse yok” açıklamasında bulunmuştu. Peki, ikili arasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.