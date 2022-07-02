Hande Erçel Tül Elbisesiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” O Eskiye Dönünce, Herkes Deliye Döndü!

Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel, dizide tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le uzun bir süre aşk yaşamıştı. İkili bir anda ayrılma kararı almış ve bir daha yan yana gelmemişti. Hande Erçel, Kerem Bürsin’den hemen sonra Kaan Yıldırım’la anılmaya başlanmıştı. Erçel’i Kaan Yıldırım’ın aldattığı yönünde iddialar çıkınca Erçel ise “Benim hayatımda kimse yok” açıklamasında bulunmuştu. Peki, ikili arasında neler oluyor?

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