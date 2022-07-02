50 Yaşındaki Defne Samyeli Bardo Bikinisiyle… Alev Alev Yaktı; Her Bir Detayını Gösterdi! Kusursuz Fiziği Yine Yangınları Çağırdı…
Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Defne Samyeli, bordo bikisini giyerek yine alev alev yaktı. Kısa süre önce 50 yaşına giren Defne Samyeli, her bir detayını gösterdiği paylaşımıyla akılları yerinden çıkardı. Kusursuz fiziğiyle yangınları çıkaran Defne Samyeli, 18 yaşındaki çıtır genç kızları solladı geçti. Sporunu düzenli olarak yaptığını bordo ipli bikinisiyle gösteren Defne Samyeli, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekranlara uzun bir ara veren Defne Samyeli, kısa bir süre önce tatil çıkarak paylaşımlarını yapmıştı. Hem bikinili hem de mayolu pozlarıyla akılları başlardan alıp götüren Defne Samyeli, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla sevenlerine büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.