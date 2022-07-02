50 Yaşındaki Defne Samyeli Bardo Bikinisiyle… Alev Alev Yaktı; Her Bir Detayını Gösterdi! Kusursuz Fiziği Yine Yangınları Çağırdı…

Ekranlara uzun bir ara veren Defne Samyeli, kısa bir süre önce tatil çıkarak paylaşımlarını yapmıştı. Hem bikinili hem de mayolu pozlarıyla akılları başlardan alıp götüren Defne Samyeli, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla sevenlerine büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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