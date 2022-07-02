Survivor Batuhan Tv8’den Sonra FOX TV’yle Anlaştı! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalığı Sallayıp Geçecek! Asıl Şampiyonluğu Şimdi Kazandı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, 3. olarak hallerine veda etmişti. Tv8 ile olan anlaşması biten Batuhan Karacakaya şimdide iddialara göre FOX TV’yle anlaştı! Gümbür gümbür yeniden ekranlara gelecek olan Batuhan Karacakaya, ortalığı sallayıp geçti! Asıl şampiyonluğu şimdi kazanacak olan Batuhan Karacakaya, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından ayrılan Batuhan Karacakaya, annesiyle gündeme gelmişti. Karacakaya’nın annesi “Oğlumun hakkı yenildi” deyince Acun Ilıcalı adeta çıldırmıştı. Survivor finalinde Batuhan Karacakaya’nın annesine cevap veren Acun Ilıcalı ortalığı inletmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.