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02 Tem 2022 - 22:11

Survivor Batuhan Tv8’den Sonra FOX TV’yle Anlaştı! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalığı Sallayıp Geçecek! Asıl Şampiyonluğu Şimdi Kazandı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, 3. olarak hallerine veda etmişti. Tv8 ile olan anlaşması biten Batuhan Karacakaya şimdide iddialara göre FOX TV’yle anlaştı! Gümbür gümbür yeniden ekranlara gelecek olan Batuhan Karacakaya, ortalığı sallayıp geçti! Asıl şampiyonluğu şimdi kazanacak olan Batuhan Karacakaya, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…