- 03 Tem 2022 - 09:58 G: 03 Tem 2022 - 10:13

Alişan’ın Eşi Buse Varol 3. Çocuğa Hamile Mi? O Görüntüler Çok Konuşuldu; Saklamaya Çalışması Ortalığı Karıştı! Eliz ve Burak’tan Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un hamile olduğuna dair iddialar gündemi salladı geçti! Söz konusu görüntülerde Buse Varol karnını saklamaya çalışıyor olması kafaları karıştı! Gündemi sallayan bu surumdan sonra birçok kişi “Eliz ve Burak’a kardeş geliyor!” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?

İlk çocuğu Burak’ı 2019 yılında kucağına alan Buse Varol, 2021 yılında ise kızı Eliz’i kucağına almıştı. En az 5 tane çocuğunun olmasını istediğini sık sık dile getiren Buse Varol’un yeniden anne olacağına dair iddiaların gündeme gelmesi herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

 Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Tem 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa – Ogeday Dünya Evine Giriyor! Evlenme Teklifi Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Her Bir Kare Basına Tek Tek Sızdı! Yüzük… mask
Survivor Nisa – Ogeday Dünya Evine Giriyor! Evlenme Teklifi Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Her Bir Kare Basına Tek Tek Sızdı! Yüzük…
Mabel Matiz’in Karakol Şarkısı Ortaya Çıkınca Olanlar Oldu! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı… Erkek Erkeğe… “Yok Artık!” mask
Mabel Matiz’in Karakol Şarkısı Ortaya Çıkınca Olanlar Oldu! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı… Erkek Erkeğe… “Yok Artık!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Leopar Desenli Elbisesiyle… “Kendisini Fahriye Evcen Sanıyor” Düğmelerini Açtıkça Açtı… “Yoldan Çıktın Sen” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Leopar Desenli Elbisesiyle… “Kendisini Fahriye Evcen Sanıyor” Düğmelerini Açtıkça Açtı… “Yoldan Çıktın Sen”
Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Şampiyona Rest! Acun Ilıcalı’yı Bile Karşısına Almıştı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Artık Gerçekten Kovuldu!” mask
Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Şampiyona Rest! Acun Ilıcalı’yı Bile Karşısına Almıştı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Artık Gerçekten Kovuldu!”
Survivor Batuhan Tv8’den Sonra FOX TV’yle Anlaştı! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalığı Sallayıp Geçecek! Asıl Şampiyonluğu Şimdi Kazandı… mask
Survivor Batuhan Tv8’den Sonra FOX TV’yle Anlaştı! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalığı Sallayıp Geçecek! Asıl Şampiyonluğu Şimdi Kazandı…
Survivor Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'yı Hem Sildi, Hem Resti Çekti! Survivor Biter Bitmez Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Apar Topar Yarışmadan Gönderilmişti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'yı Hem Sildi, Hem Resti Çekti! Survivor Biter Bitmez Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Apar Topar Yarışmadan Gönderilmişti…
Hande Erçel Tül Elbisesiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” O Eskiye Dönünce, Herkes Deliye Döndü! mask
Hande Erçel Tül Elbisesiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Kerem Bürsin Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” O Eskiye Dönünce, Herkes Deliye Döndü!
50 Yaşındaki Defne Samyeli Bardo Bikinisiyle… Alev Alev Yaktı; Her Bir Detayını Gösterdi! Kusursuz Fiziği Yine Yangınları Çağırdı… mask
50 Yaşındaki Defne Samyeli Bardo Bikinisiyle… Alev Alev Yaktı; Her Bir Detayını Gösterdi! Kusursuz Fiziği Yine Yangınları Çağırdı…
Fahriye Evcen’in Kız Kardeşini Gören Mest Oldu! “Sen Daha Güzelsin!” Güzelliği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Neler Oluyor? mask
Fahriye Evcen’in Kız Kardeşini Gören Mest Oldu! “Sen Daha Güzelsin!” Güzelliği Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Neler Oluyor?
Selin Yeninci’den İç Çamaşırsız Pozlar! Görenler Mest Oldu; Bir Zamanlar Çukurova’dan Sonra Çok Değişti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” mask
Selin Yeninci’den İç Çamaşırsız Pozlar! Görenler Mest Oldu; Bir Zamanlar Çukurova’dan Sonra Çok Değişti! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Nisa – Ogeday Dünya Evine Giriyor! Evlenme Teklifi Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Her Bir Kare Basına Tek Tek Sızdı! Yüzük… mask
Survivor Nisa – Ogeday Dünya Evine Giriyor! Evlenme Teklifi Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Her Bir Kare Basına Tek Tek Sızdı! Yüzük…
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda… mask
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Flaş Açıklama! Ortalık İnim İnim İnleyecek; Bakan Bilgin’den Geldi… Yeni Kararlar Yolda…
Mabel Matiz’in Karakol Şarkısı Ortaya Çıkınca Olanlar Oldu! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı… Erkek Erkeğe… “Yok Artık!” mask
Mabel Matiz’in Karakol Şarkısı Ortaya Çıkınca Olanlar Oldu! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı… Erkek Erkeğe… “Yok Artık!”
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Temmuz 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Temmuz 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Şampiyona Rest! Acun Ilıcalı’yı Bile Karşısına Almıştı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Artık Gerçekten Kovuldu!” mask
Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Şampiyona Rest! Acun Ilıcalı’yı Bile Karşısına Almıştı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Artık Gerçekten Kovuldu!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL