Alişan’ın Eşi Buse Varol 3. Çocuğa Hamile Mi? O Görüntüler Çok Konuşuldu; Saklamaya Çalışması Ortalığı Karıştı! Eliz ve Burak’tan Sonra…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un hamile olduğuna dair iddialar gündemi salladı geçti! Söz konusu görüntülerde Buse Varol karnını saklamaya çalışıyor olması kafaları karıştı! Gündemi sallayan bu surumdan sonra birçok kişi “Eliz ve Burak’a kardeş geliyor!” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?
İlk çocuğu Burak’ı 2019 yılında kucağına alan Buse Varol, 2021 yılında ise kızı Eliz’i kucağına almıştı. En az 5 tane çocuğunun olmasını istediğini sık sık dile getiren Buse Varol’un yeniden anne olacağına dair iddiaların gündeme gelmesi herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.