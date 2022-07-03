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03 Tem 2022 - 09:58

Alişan’ın Eşi Buse Varol 3. Çocuğa Hamile Mi? O Görüntüler Çok Konuşuldu; Saklamaya Çalışması Ortalığı Karıştı! Eliz ve Burak’tan Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un hamile olduğuna dair iddialar gündemi salladı geçti! Söz konusu görüntülerde Buse Varol karnını saklamaya çalışıyor olması kafaları karıştı! Gündemi sallayan bu surumdan sonra birçok kişi “Eliz ve Burak’a kardeş geliyor!” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?