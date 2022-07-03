Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Tem 2022 - 11:23

Survivor Nagihan’dan Acun Ilıcalı’ya ve Yapıma Rest! İntikamını Her Şeyi Ortaya Dökerek Aldı! Meğer Perde Arkasında Öyle Şeyler Olmuş Ki…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor bitti ama etkisi halen devam ediyor! Yarışmanın en başarılı kadın oyuncularından biri olan Nagihan Karadere, hem Acun Ilıcalı’ya hem de Acun Medya’ya resti çekti! İntikamını her şeyi ortaya dökerek alan Karadere, perde arkasını tek tek araladı! Gündemi sallayan sözleriyle Acun Medya’yı birbirine katan Nagihan Karadere, herkesin şok olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…