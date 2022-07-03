- 03 Tem 2022 - 11:23 G: 03 Tem 2022 - 11:26

Survivor Nagihan’dan Acun Ilıcalı’ya ve Yapıma Rest! İntikamını Her Şeyi Ortaya Dökerek Aldı! Meğer Perde Arkasında Öyle Şeyler Olmuş Ki…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor bitti ama etkisi halen devam ediyor! Yarışmanın en başarılı kadın oyuncularından biri olan Nagihan Karadere, hem Acun Ilıcalı’ya hem de Acun Medya’ya resti çekti! İntikamını her şeyi ortaya dökerek alan Karadere, perde arkasını tek tek araladı! Gündemi sallayan sözleriyle Acun Medya’yı birbirine katan Nagihan Karadere, herkesin şok olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı, final için koltuklarına oturmuştu. Nisa Bölükbaşı ise kupayı kaldıran isim olmuştu. Adem Kılıççı bu olaydan sonra Acun Ilıcalı’yı takipten çıkarmış ve şok etmişti. Nagihan Karadere’den de Adem Kılıççı gibi bir rest geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Tem 2022 - 11:23 Ankara- Yaşam

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