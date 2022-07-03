Survivor Nagihan’dan Acun Ilıcalı’ya ve Yapıma Rest! İntikamını Her Şeyi Ortaya Dökerek Aldı! Meğer Perde Arkasında Öyle Şeyler Olmuş Ki…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor bitti ama etkisi halen devam ediyor! Yarışmanın en başarılı kadın oyuncularından biri olan Nagihan Karadere, hem Acun Ilıcalı’ya hem de Acun Medya’ya resti çekti! İntikamını her şeyi ortaya dökerek alan Karadere, perde arkasını tek tek araladı! Gündemi sallayan sözleriyle Acun Medya’yı birbirine katan Nagihan Karadere, herkesin şok olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı, final için koltuklarına oturmuştu. Nisa Bölükbaşı ise kupayı kaldıran isim olmuştu. Adem Kılıççı bu olaydan sonra Acun Ilıcalı’yı takipten çıkarmış ve şok etmişti. Nagihan Karadere’den de Adem Kılıççı gibi bir rest geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.