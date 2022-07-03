Seda Sayan, Biricik Oğlunu Sildi Attı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki; Oğulcan Engin Delirmesinde Ne Yapsın! “60 Yaşına Geldin!”
Her hamlesi ayrı bir olay yaratan Seda Sayan’ın oğluyla birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü! Oğlunu silip atan Seda Sayan’dan gelen paylaşım sonrasında; “Oğulcan Engin delirmesinde ne yapsın” yorumları sosyal medyayı salladı! 60 yaşına merdiven dayayan güzel isim Seda Sayan, Çağlar Ökten’den sonra bir değişti, pir değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş, oğlu Oğulcan Engin’den sadece 3 yaş büyük Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. Nisan ayının son günlerinde sürpriz bir şekilde evlenen Seda Sayan, sosyal medyayı sallamıştı. Yeni aşkı Çağlar Ökten’i kabul etmediği konuşulan Oğulcan Engin, düğünden günler önce annesine “Sessiz sedasız evlen” yorumunda bulunmuştu! Seda Sayan ve Oğulcan Engin’in arasının bozuk olduğu bilinirken; Seda Sayan’dan gelen paylaşım tartışmayı alevlendirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.