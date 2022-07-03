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03 Tem 2022 - 11:48

Seda Sayan, Biricik Oğlunu Sildi Attı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki; Oğulcan Engin Delirmesinde Ne Yapsın! “60 Yaşına Geldin!”

Her hamlesi ayrı bir olay yaratan Seda Sayan’ın oğluyla birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü! Oğlunu silip atan Seda Sayan’dan gelen paylaşım sonrasında; “Oğulcan Engin delirmesinde ne yapsın” yorumları sosyal medyayı salladı! 60 yaşına merdiven dayayan güzel isim Seda Sayan, Çağlar Ökten’den sonra bir değişti, pir değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…