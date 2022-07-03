Survivor Nisa Cephesinden Dolandırıcılık Şoku! Milyonlarca Lirayı Cebine İndirip Kayıplara Karıştı! Eğer Nisa Bölükbaşı'na 1 SMS Bile Attıysanız...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra başına gelmeyen kalmadı! Milyonlarca lirayı cebine indirip kayıplara karışan isim, Nisa Bölükbaşı’nın korkulu rüyası oldu! Kabus gibi bir olayın gündeme gelmesi görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması, 6 aylık zorlu süreci bitirmiş ve kupayı Nisa Bölükbaşı havalara kaldırmıştı. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı oranlara göre Nisa Bölükbaşı %59’la şampiyon olmuştu. Şampiyon olduktan milyonlarca hayranını ayağa kaldıran Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, gündemi sallayacak bir olayla anılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.