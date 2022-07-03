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03 Tem 2022 - 12:37

Survivor Nisa Cephesinden Dolandırıcılık Şoku! Milyonlarca Lirayı Cebine İndirip Kayıplara Karıştı! Eğer Nisa Bölükbaşı'na 1 SMS Bile Attıysanız...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra başına gelmeyen kalmadı! Milyonlarca lirayı cebine indirip kayıplara karışan isim, Nisa Bölükbaşı’nın korkulu rüyası oldu! Kabus gibi bir olayın gündeme gelmesi görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?