- 03 Tem 2022 - 12:37 G: 03 Tem 2022 - 12:49

Survivor Nisa Cephesinden Dolandırıcılık Şoku! Milyonlarca Lirayı Cebine İndirip Kayıplara Karıştı! Eğer Nisa Bölükbaşı'na 1 SMS Bile Attıysanız...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra başına gelmeyen kalmadı! Milyonlarca lirayı cebine indirip kayıplara karışan isim, Nisa Bölükbaşı’nın korkulu rüyası oldu! Kabus gibi bir olayın gündeme gelmesi görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması, 6 aylık zorlu süreci bitirmiş ve kupayı Nisa Bölükbaşı havalara kaldırmıştı. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı oranlara göre Nisa Bölükbaşı %59’la şampiyon olmuştu. Şampiyon olduktan milyonlarca hayranını ayağa kaldıran Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, gündemi sallayacak bir olayla anılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Tem 2022 - 12:37 Ankara- Yaşam

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