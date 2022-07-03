- 03 Tem 2022 - 13:02 G: 03 Tem 2022 - 13:19

Müge Anlı ATV’den Ayrılma Kararını Aldı! Bundan Sonra Parayı Veren İzleyebilecek; Yeni Adresi Şok Etti! “Mümkün Değil” Deniyordu Ama…

ATV ekranlarının yıldızı olan Müge Anlı, sosyal medyayı ikiye böldü! ATV’den ayılma kararı aldığı ortaya çıkan Müge Anlı, paralı sisteme geçti. Yeni adresi milyonların şok olmasına neden olurken; sevenleri ise isyan bayraklarını kaldırdı! “Mümkün değil” denilen olay resmen gerçekleşti! Peki, Müge Anlı’nın yeni kararı ne?

Programda ele aldığı konularla ve olaylarla milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında bugüne kadar 300’ü aşkın faili meçhul cinayeti aydınlatmıştı. Müge Anlı’nın rakibi olan Esra Erol’la kısa bir süre önce birbirine girdiği konuşulmuştu. “Esra Erol varsa ben yokum” dediği öne sürülen Müge Anlı’nın ATV ekranlarından çekilecek olmasının konuşulmaya başlanması herkesi mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Tem 2022 - 13:02 Ankara- Yaşam

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