Müge Anlı ATV’den Ayrılma Kararını Aldı! Bundan Sonra Parayı Veren İzleyebilecek; Yeni Adresi Şok Etti! “Mümkün Değil” Deniyordu Ama…
ATV ekranlarının yıldızı olan Müge Anlı, sosyal medyayı ikiye böldü! ATV’den ayılma kararı aldığı ortaya çıkan Müge Anlı, paralı sisteme geçti. Yeni adresi milyonların şok olmasına neden olurken; sevenleri ise isyan bayraklarını kaldırdı! “Mümkün değil” denilen olay resmen gerçekleşti! Peki, Müge Anlı’nın yeni kararı ne?
Programda ele aldığı konularla ve olaylarla milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında bugüne kadar 300’ü aşkın faili meçhul cinayeti aydınlatmıştı. Müge Anlı’nın rakibi olan Esra Erol’la kısa bir süre önce birbirine girdiği konuşulmuştu. “Esra Erol varsa ben yokum” dediği öne sürülen Müge Anlı’nın ATV ekranlarından çekilecek olmasının konuşulmaya başlanması herkesi mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.