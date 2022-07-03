Müge Anlı ATV’den Ayrılma Kararını Aldı! Bundan Sonra Parayı Veren İzleyebilecek; Yeni Adresi Şok Etti! “Mümkün Değil” Deniyordu Ama…

Programda ele aldığı konularla ve olaylarla milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında bugüne kadar 300’ü aşkın faili meçhul cinayeti aydınlatmıştı. Müge Anlı’nın rakibi olan Esra Erol’la kısa bir süre önce birbirine girdiği konuşulmuştu. “Esra Erol varsa ben yokum” dediği öne sürülen Müge Anlı’nın ATV ekranlarından çekilecek olmasının konuşulmaya başlanması herkesi mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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