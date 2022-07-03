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03 Tem 2022 - 18:37

Survivor Barış Murat Yağcı Yeniden Survivor’a Geliyor! Acun Ilıcalı Teklifi Götürdü; Ortalık Karışıyor… Nisa Bölükbaşı Yerle Bir Olacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karışacak! Barış Murat Yağcı’nın yeniden Survivor yarışmasına gelecek olması ağızlar açık kaldı! Nisa Bölükbaşı’nın yerle bir olacağı ve Survivor defterini sonsuza kadar kapatacağı da Barış Murat Yağcı’nın yeniden gelecek olmasıyla düşünülmeye başlandı! Peki, neler oluyor?