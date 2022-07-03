Survivor Barış Murat Yağcı Yeniden Survivor’a Geliyor! Acun Ilıcalı Teklifi Götürdü; Ortalık Karışıyor… Nisa Bölükbaşı Yerle Bir Olacak!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karışacak! Barış Murat Yağcı’nın yeniden Survivor yarışmasına gelecek olması ağızlar açık kaldı! Nisa Bölükbaşı’nın yerle bir olacağı ve Survivor defterini sonsuza kadar kapatacağı da Barış Murat Yağcı’nın yeniden gelecek olmasıyla düşünülmeye başlandı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında kocaman bir 6 ay geride kalmıştı. 36 kişilik dev kadrodan, kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı olmuştu. Hayran kitlesi aşırı derece fazla olan Nisa Bölükbaşı, performansı düşük olmasına rağmen kupayı kaldırınca; milyonlarca Survivor izleyicisi ve Survivor yarışmacıları isyan etmişti. Nisa Bölükbaşı’nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’nın ise yeniden imzaları attığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.