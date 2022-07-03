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03 Tem 2022 - 18:37

Masterchef Dilara Başaran’ın Bikinisi, Mayosu Olay Oldu! Sergen Özen’le Evleneceği Konuşuluyordu; Son Hali Mosmor Etti! “Ne Olmuş Sana Anam Bacım!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan Dilara Başaran, sosyal medyayı salladı geçti! Masterchef 2021 sezonuna; kavgalarıyla, performansıyla ve güzelliğiyle adını kazıyan Dilara Başaran’ın mayolu ve bikinili paylaşımları ise olay yarattı! Sergen Özen’le evleneceği konuşulan Dilara Başaran’ın son halini görenler adeta mosmor oldu! İşte milyonlara “Ne olmuş sana anam bacım” dedirten o değişim…