Masterchef Dilara Başaran’ın Bikinisi, Mayosu Olay Oldu! Sergen Özen’le Evleneceği Konuşuluyordu; Son Hali Mosmor Etti! “Ne Olmuş Sana Anam Bacım!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan Dilara Başaran, sosyal medyayı salladı geçti! Masterchef 2021 sezonuna; kavgalarıyla, performansıyla ve güzelliğiyle adını kazıyan Dilara Başaran’ın mayolu ve bikinili paylaşımları ise olay yarattı! Sergen Özen’le evleneceği konuşulan Dilara Başaran’ın son halini görenler adeta mosmor oldu! İşte milyonlara “Ne olmuş sana anam bacım” dedirten o değişim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adı Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Dilara Başaran yarışmadan çıktıktan sonra bu iddiaları reddetmiş ve Sergen Özen’in çok yakın arkadaşı olduğunu dile getirmişti. Yarışmadan sonra Tahsin Küçük’le yakınlaşan Dilara Başaran, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu! Peki, Dilara Başaran nasıl bir değişim yaşadı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.