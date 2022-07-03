- 03 Tem 2022 - 18:37

Masterchef Dilara Başaran’ın Bikinisi, Mayosu Olay Oldu! Sergen Özen’le Evleneceği Konuşuluyordu; Son Hali Mosmor Etti! “Ne Olmuş Sana Anam Bacım!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan Dilara Başaran, sosyal medyayı salladı geçti! Masterchef 2021 sezonuna; kavgalarıyla, performansıyla ve güzelliğiyle adını kazıyan Dilara Başaran’ın mayolu ve bikinili paylaşımları ise olay yarattı! Sergen Özen’le evleneceği konuşulan Dilara Başaran’ın son halini görenler adeta mosmor oldu! İşte milyonlara “Ne olmuş sana anam bacım” dedirten o değişim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adı Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Dilara Başaran yarışmadan çıktıktan sonra bu iddiaları reddetmiş ve Sergen Özen’in çok yakın arkadaşı olduğunu dile getirmişti. Yarışmadan sonra Tahsin Küçük’le yakınlaşan Dilara Başaran, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu! Peki, Dilara Başaran nasıl bir değişim yaşadı?

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03 Tem 2022 - 18:37 Ankara- Yaşam

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