Survivor Şampiyonu Aylar Öncesinden Kurgulanmış! Ekstra - Panorama Masası, Batuhan’a Gelen Mektup, Konulan Kapaklar… Perde Arkası Aralandı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için karşı karşıya kalmıştı! Kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olunca tepkilerde arka arkaya gelmişti. Birçok kişi Nisa Bölükbaşı’nın “yata yata” kupayı aldığını dile getirmişti. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Survivor izleyicisi her şeyi ortaya çıkardı! Meğer…

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