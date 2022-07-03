- 03 Tem 2022 - 18:37

Survivor Şampiyonu Aylar Öncesinden Kurgulanmış! Ekstra - Panorama Masası, Batuhan’a Gelen Mektup, Konulan Kapaklar… Perde Arkası Aralandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yaruşmalarından biri olan Survivor’da 6 ay daha geride kaldı ve şampiyon ortaya çıktı! Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasından hemen sonra ortaya çıkanlar ise şampiyonun aylar önce kurgulandığını gösterdi! Ekstra – Panorama masası, Batuhan Karacakaya’ya gelen mektup, Survivor All Star’ın Youtube platformundaki konulan kapaklar her şeyi ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı şampiyonluk için karşı karşıya kalmıştı! Kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olunca tepkilerde arka arkaya gelmişti. Birçok kişi Nisa Bölükbaşı’nın “yata yata” kupayı aldığını dile getirmişti. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Survivor izleyicisi her şeyi ortaya çıkardı! Meğer…

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03 Tem 2022 - 18:37 Ankara- Yaşam

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