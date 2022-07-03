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03 Tem 2022 - 18:39

Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’ya Rest! Sırtını Dönen Dönene… “Acun Ilıcalı Hapı Yuttu!” Adem, Nagihan, Seda, Barış Derken Şimdide…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor bitti ama olaylar bitmek nedir bilmiyor! Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı’yı Adem Kılıççı ve Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesaplarından çıkarmış; Seda ve Nagihan ise tepkilerini şok bir şekilde göstermişti. Şimdide Ayşe Yüksel’den gelen rest herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Milyonlarca kişiden “Acun şimdi hapı yuttu” yorumlarını alan olay; sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…