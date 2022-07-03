Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’ya Rest! Sırtını Dönen Dönene… “Acun Ilıcalı Hapı Yuttu!” Adem, Nagihan, Seda, Barış Derken Şimdide…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor bitti ama olaylar bitmek nedir bilmiyor! Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı’yı Adem Kılıççı ve Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesaplarından çıkarmış; Seda ve Nagihan ise tepkilerini şok bir şekilde göstermişti. Şimdide Ayşe Yüksel’den gelen rest herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Milyonlarca kişiden “Acun şimdi hapı yuttu” yorumlarını alan olay; sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor All Star yarışmasına tam tamına 1,5 ay sonra yedeklerden katılan Ayşe Yüksel, tüm rakiplerini ezerek; yarışmayı 4. olarak tamamlamıştı. Survivor yarışmasında bin bir emek veren Ayşe Yüksel, hayallerine giden yoldan dönmek zoruna kalmıştı. Survivor sonrasında öyle bir şey yaptı ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.