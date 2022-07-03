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03 Tem 2022 - 18:54

Baba Dizisinin Fişi Çekildi, Kitabı Kapatıldı! Saç Baş Kavgadan Sonra Tüm Oyuncular İstifalarını Veriyor! Başrol Oyuncusu Resti Çekti…

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Baba, sezon finali yaptı ama yaprak dökümü bitmek nedir bilmedi! Dizinin en sonunda resmen fişi çekildi ve senaryo kitabı kapatıldı! Sezon finali sırasında saç baş kavga edildiği ortaya çıkınca; tüm oyuncular resmen teker teker istifalarını vermeye başladı! En sonunda başrol oyuncusu da ekranlara veda etti! Peki, hangi oyuncu diziden ayrıldı?