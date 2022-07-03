Baba Dizisinin Fişi Çekildi, Kitabı Kapatıldı! Saç Baş Kavgadan Sonra Tüm Oyuncular İstifalarını Veriyor! Başrol Oyuncusu Resti Çekti…
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Baba, sezon finali yaptı ama yaprak dökümü bitmek nedir bilmedi! Dizinin en sonunda resmen fişi çekildi ve senaryo kitabı kapatıldı! Sezon finali sırasında saç baş kavga edildiği ortaya çıkınca; tüm oyuncular resmen teker teker istifalarını vermeye başladı! En sonunda başrol oyuncusu da ekranlara veda etti! Peki, hangi oyuncu diziden ayrıldı?
Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer, Özge Yağız ve Hakan Kurtaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisi, geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. İlk bölümüyle kalpleri fetheden Baba dizisinin sezon finali de kafaları allak bullak etmişti. Başarılı dizide Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı soru işareti olarak dururken; yaprak dökümü Baba dizisinin sezon finalinde başladı! Peki, hangi isim Baba dizisine veda etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.