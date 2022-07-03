Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Tem 2022 - 23:01

Survivor’dan Yine Aşk Çıktı! Aileler Tanıştı; Kaynanası Seda Sayan’ın Aynısı Çıktı! Sosyal Medya O Görsellerle Sallanıyor! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bir aşk daha çıktı! Ailelerin tanıştığı gözler önüne serilirken; Survivor yarışmacısının kaynanası Seda Sayan’ın kopyası çıktı! Sosyal medyayı sallayan o görseller çok konuşulanlar arasına girince milyonlar “Yok artık” demeden duramadı! Aşk adasına dönen Dominik, herkesin gözlerini üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…