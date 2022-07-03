Survivor’dan Yine Aşk Çıktı! Aileler Tanıştı; Kaynanası Seda Sayan’ın Aynısı Çıktı! Sosyal Medya O Görsellerle Sallanıyor! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bir aşk daha çıktı! Ailelerin tanıştığı gözler önüne serilirken; Survivor yarışmacısının kaynanası Seda Sayan’ın kopyası çıktı! Sosyal medyayı sallayan o görseller çok konuşulanlar arasına girince milyonlar “Yok artık” demeden duramadı! Aşk adasına dönen Dominik, herkesin gözlerini üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in aşk yaşadığı sonunda ortaya çıkmıştı. İkili Survivor hayatları boyunca aşk yaşadıklarını gösteren hamlelerde bulunmamış ve akıllara “Ayrıldılar mı?” sorularını sık sık getirmişlerdi. Survivor sonrasında konuşan ikilinin yanı sıra; Sude Burcu ve Mert Öcal çifti de hem paylaşımlarıyla hem de yapmış olduklarıyla gündemden düşmek nedir bilmiyorlardı! Peki, şimdi neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.