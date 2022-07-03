- 03 Tem 2022 - 23:01

Survivor’dan Yine Aşk Çıktı! Aileler Tanıştı; Kaynanası Seda Sayan’ın Aynısı Çıktı! Sosyal Medya O Görsellerle Sallanıyor! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bir aşk daha çıktı! Ailelerin tanıştığı gözler önüne serilirken; Survivor yarışmacısının kaynanası Seda Sayan’ın kopyası çıktı! Sosyal medyayı sallayan o görseller çok konuşulanlar arasına girince milyonlar “Yok artık” demeden duramadı! Aşk adasına dönen Dominik, herkesin gözlerini üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in aşk yaşadığı sonunda ortaya çıkmıştı. İkili Survivor hayatları boyunca aşk yaşadıklarını gösteren hamlelerde bulunmamış ve akıllara “Ayrıldılar mı?” sorularını sık sık getirmişlerdi. Survivor sonrasında konuşan ikilinin yanı sıra; Sude Burcu ve Mert Öcal çifti de hem paylaşımlarıyla hem de yapmış olduklarıyla gündemden düşmek nedir bilmiyorlardı! Peki, şimdi neler oluyor?

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03 Tem 2022 - 23:01 Ankara- Yaşam

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