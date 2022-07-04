Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Ağustos 2021 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 4 Temmuz 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara EDAŞ tarafından bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesintiler yapılması bekleniyor. Ankara’nın farklı ilçe ve mahallelerinde oluşacak geçici elektrik kesintilerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade ediliyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ), Ankara başta olmak üzere, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerini kapsaya Başkent Elektrik Dağıtım Bölgesi kapsamında elektrik dağıtım şebekesi, bakımı ve işletme faaliyetlerini sunmaya devam ediyor. Ankara’da ikamet eden birçok vatandaş ise elektrik kesintilerinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.

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