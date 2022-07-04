- 04 Tem 2022 - 08:52 G: 04 Tem 2022 - 08:58

Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Ağustos 2021 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Ankara EDAŞ tarafından bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesintiler yapılması bekleniyor. Ankara’nın farklı ilçe ve mahallelerinde oluşacak geçici elektrik kesintilerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade ediliyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ), Ankara başta olmak üzere, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerini kapsaya Başkent Elektrik Dağıtım Bölgesi kapsamında elektrik dağıtım şebekesi, bakımı ve işletme faaliyetlerini sunmaya devam ediyor. Ankara’da ikamet eden birçok vatandaş ise elektrik kesintilerinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.

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04 Tem 2022 - 08:52 - Yaşam

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