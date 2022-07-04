- 04 Tem 2022 - 09:04 G: 04 Tem 2022 - 09:16

Altın Fiyatlarına Balyoz Darbesi Vuruldu! Fiyatlar Tüyleri Ürpertiyor; Yatırımcı İki Arada Bir Derede Kaldı! Kuyumcular Şok İçerisinde…

Altın fiyatlarına balyoz darbesi en sonunda vuruldu! Kısa bir süre önce BDDK’nin vermiş olduğu kararla; altın ve döviz kurlarında mükemmel bir çakılma yaşanmıştı. Yatırımcılarda bu düşüşü fırsat bilerek yeniden altın almaya gitmişlerdi. 4 Temmuz Pazartesi altın fiyatları araştırma konusu olunca; yatırımcı şimdi iki arada bir derede kaldı! İşte kuyumcuları bile şok eden o rakamlar…

Yaz döneminin giriş yapması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlenecek çiftler ve düğüne davetliler altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Yıl somunda gram altının 1450 lira olacağı, çeyrek altının ise 3000 lirayı aşacağı kısa bir süre önce gündeme gelmişti ama yaşanan bu çakılma ve baskılanmadan sonra altının o seviyeye hiçbir zaman gelemeyeceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı! Peki, altın fiyatlarında neler oluyor?

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04 Tem 2022 - 09:04 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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