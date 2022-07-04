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04 Tem 2022 - 09:04

Altın Fiyatlarına Balyoz Darbesi Vuruldu! Fiyatlar Tüyleri Ürpertiyor; Yatırımcı İki Arada Bir Derede Kaldı! Kuyumcular Şok İçerisinde…

Altın fiyatlarına balyoz darbesi en sonunda vuruldu! Kısa bir süre önce BDDK’nin vermiş olduğu kararla; altın ve döviz kurlarında mükemmel bir çakılma yaşanmıştı. Yatırımcılarda bu düşüşü fırsat bilerek yeniden altın almaya gitmişlerdi. 4 Temmuz Pazartesi altın fiyatları araştırma konusu olunca; yatırımcı şimdi iki arada bir derede kaldı! İşte kuyumcuları bile şok eden o rakamlar…