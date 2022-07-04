Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Adadan Çıktı! O İsimle Sarmaş Dolaş Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Yarışmadan Sonra Aşkı Buldu... “Düğün Ne Zaman?”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, sosyal medyayı uzun bir süredir sallamaya devam ediyor! Survivor yarışmacısıyla sarmaş dolaş gözüken Batuhan Karacakaya, aşk iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu! Yarışmadan hemen sonra aşkı bulan Batuhan Karacakaya’ya sevenleri ise “Düğün ne zaman?” sorularını sormaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, 6 aylık zorlu sürecin sonuna gelmişti. Yarışma içerisinde fırtınalar estiren Batuhan Karacakaya, özellikle bireysel dokunulmazlıklarda kendisini ispatlamış ve Survivor yarışmasını ne kadar çok istediğini göstermişti. Survivor 2021’dede adı birçok isimle anılan Batuhan Karacakaya, en sonunda aşkı buldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.