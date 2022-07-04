Çeyrek Altın Çok Sert Düştü 1.500 TL’ye Az Kaldı! Düğün, Nişan Yapacaklara Müjdeli Haber! Son Fiyatları Görenler Düğün Tarihini Erkene Alıyorlar!
Altın fiyatlarında Temmuz ayında da hareketlilik devam ediyor. BDDK kararı sorasında geçtiğimiz haftalarda yurt içinde düşüş eğilimi gösteren altın, küresel de ise FED faiz artırma kararları ve resesyon endişeleri ile geri çekilmeye devam ediyor. İşte bu gelişmelerle birlikte Çeyrek Altın fiyatları ve detaylar...
Altın fiyatlarında Temmuz ayında da hareketlilik devam ediyor. BDDK kararı sorasında geçtiğimiz haftalarda yurt içinde düşüş eğilimi gösteren altın, küresel de ise FED faiz artırma kararları ve resesyon endişeleri ile geri çekilmeye devam ediyor. Bayram boyunca kapalı olacak piyasalar için bu hafta ise kritik seyredecek. Altın yatırımı yapmayı düşünen veya hediye olarak altın tercih edecekler ise düşen fiyatlardan bir hayli memnun görüldü.
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04 Tem 2022 - 09:56 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.