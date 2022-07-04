- 04 Tem 2022 - 10:13 G: 04 Tem 2022 - 10:19

Ankara’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? İşte Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti!

2022 Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayram haftasına girilmişken birçok vatandaş ise Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri için Ankara’da kılınacak saatler merak ediliyor. İşte Ankara'da Kurban Bayramı Namazı ile ilgili detaylar...

2022 Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayram haftasına girilmişken birçok vatandaş ise Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri için Ankara’da kılınacak saatler merak ediliyor. Diyanet 2022 Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurmasının ardından bayram hazırlıklarını da planlayan birçok kişi bayram namazı saatlerini araştırmaya devam ediyor.

04 Tem 2022 - 10:13 - Yaşam

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