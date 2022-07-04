Ankara’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? İşte Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti!
2022 Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayram haftasına girilmişken birçok vatandaş ise Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri için Ankara’da kılınacak saatler merak ediliyor. İşte Ankara'da Kurban Bayramı Namazı ile ilgili detaylar...
2022 Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayram haftasına girilmişken birçok vatandaş ise Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri için Ankara’da kılınacak saatler merak ediliyor. Diyanet 2022 Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurmasının ardından bayram hazırlıklarını da planlayan birçok kişi bayram namazı saatlerini araştırmaya devam ediyor.
04 Tem 2022 - 10:13 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.