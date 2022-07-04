Demet Özdemir’in Mini Elbiseli Tekne Pozları Ateş Yükseltti! Oğuzhan Koç Baktı Olacak Gibi Değil, Hemen Müdahalede Bulundu! “Ay Parçası Be”

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğu bilinen Demet Özdemir, Dünyayla Benim Aramda dizisinin çekimlerinin bitmesiyle birlikte sevgilisi Oğuzhan Koç’la isteme ve nişan törenlerini yapmıştı. Güzel oyuncunun isteme törenindeki renkli anları sosyal medyaya damgasını vurmuş; çok geçmeden ikilinin nişan pozları da ortalığı kasıp kavurmuştu! Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?

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