- 04 Tem 2022 - 10:39 G: 04 Tem 2022 - 10:47

Demet Özdemir’in Mini Elbiseli Tekne Pozları Ateş Yükseltti! Oğuzhan Koç Baktı Olacak Gibi Değil, Hemen Müdahalede Bulundu! “Ay Parçası Be”

Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la nişan yüzüklerini takan Demet Özdemir, tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor! Mini elbiseli tekne pozlarıyla ateşleri yükselten Demet Özdemir’e müstakbel kocasından anına yorum geldi. Kıskanç birisi olduğu bilinen Oğuzhan Koç’un yorumu ise sosyal medyayı salladı! Hayranlarından “Ay parçası gibisin be” yorumlarını alan Demet Özdemir, magazin dünyasını salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğu bilinen Demet Özdemir, Dünyayla Benim Aramda dizisinin çekimlerinin bitmesiyle birlikte sevgilisi Oğuzhan Koç’la isteme ve nişan törenlerini yapmıştı. Güzel oyuncunun isteme törenindeki renkli anları sosyal medyaya damgasını vurmuş; çok geçmeden ikilinin nişan pozları da ortalığı kasıp kavurmuştu! Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçi Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Tem 2022 - 10:39 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
“O Yaz Bu Yaz” Yalın Yeni Şarkısıyla Geliyor... mask
“O Yaz Bu Yaz” Yalın Yeni Şarkısıyla Geliyor...
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Tam Sansürlük Poz Verdi! “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın Sende!” Kasıp Kavurdu, Dehşet Saçtı! mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Tam Sansürlük Poz Verdi! “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın Sende!” Kasıp Kavurdu, Dehşet Saçtı!
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Adadan Çıktı! O İsimle Sarmaş Dolaş Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Yarışmadan Sonra Aşkı Buldu... “Düğün Ne Zaman?” mask
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Adadan Çıktı! O İsimle Sarmaş Dolaş Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Yarışmadan Sonra Aşkı Buldu... “Düğün Ne Zaman?”
Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!”
Survivor Nisa Kupadan, Şampiyonluktan, Her Şeyden Vazgeçti! Acun Medya Şampiyonu Açıkladığına Bin Pişman! Böylesi 10 Yıl Sonra İlk… mask
Survivor Nisa Kupadan, Şampiyonluktan, Her Şeyden Vazgeçti! Acun Medya Şampiyonu Açıkladığına Bin Pişman! Böylesi 10 Yıl Sonra İlk…
Survivor’dan Yine Aşk Çıktı! Aileler Tanıştı; Kaynanası Seda Sayan’ın Aynısı Çıktı! Sosyal Medya O Görsellerle Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Survivor’dan Yine Aşk Çıktı! Aileler Tanıştı; Kaynanası Seda Sayan’ın Aynısı Çıktı! Sosyal Medya O Görsellerle Sallanıyor! “Yok Artık!”
Demet Özdemir Bikinisiyle Kan Çektirdi; Ateşleri Yaktırdı! “Daha 3 Gün Önce Nişan Yaptın!” Fiziğiyle Ders Verdi; Görenler Tutuldu Kaldı… mask
Demet Özdemir Bikinisiyle Kan Çektirdi; Ateşleri Yaktırdı! “Daha 3 Gün Önce Nişan Yaptın!” Fiziğiyle Ders Verdi; Görenler Tutuldu Kaldı…
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’ya Rest! Sırtını Dönen Dönene… “Acun Ilıcalı Hapı Yuttu!” Adem, Nagihan, Seda, Barış Derken Şimdide… mask
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’ya Rest! Sırtını Dönen Dönene… “Acun Ilıcalı Hapı Yuttu!” Adem, Nagihan, Seda, Barış Derken Şimdide…
Baba Dizisinin Fişi Çekildi, Kitabı Kapatıldı! Saç Baş Kavgadan Sonra Tüm Oyuncular İstifalarını Veriyor! Başrol Oyuncusu Resti Çekti… mask
Baba Dizisinin Fişi Çekildi, Kitabı Kapatıldı! Saç Baş Kavgadan Sonra Tüm Oyuncular İstifalarını Veriyor! Başrol Oyuncusu Resti Çekti…
Survivor Şampiyonu Aylar Öncesinden Kurgulanmış! Ekstra - Panorama Masası, Batuhan’a Gelen Mektup, Konulan Kapaklar… Perde Arkası Aralandı! mask
Survivor Şampiyonu Aylar Öncesinden Kurgulanmış! Ekstra - Panorama Masası, Batuhan’a Gelen Mektup, Konulan Kapaklar… Perde Arkası Aralandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 3 TL İle 4 TL İndirimi! Gece Yarası (BUGÜN) Deponuzu Fulleyin! İşte 4 Temmuz Benzin, Motorin, LPG Fiyatı! mask
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 3 TL İle 4 TL İndirimi! Gece Yarası (BUGÜN) Deponuzu Fulleyin! İşte 4 Temmuz Benzin, Motorin, LPG Fiyatı!
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Tam Sansürlük Poz Verdi! “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın Sende!” Kasıp Kavurdu, Dehşet Saçtı! mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Tam Sansürlük Poz Verdi! “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın Sende!” Kasıp Kavurdu, Dehşet Saçtı!
Ankara’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? İşte Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti! mask
Ankara’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? İşte Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti!
Çeyrek Altın Çok Sert Düştü 1.500 TL’ye Az Kaldı! Düğün, Nişan Yapacaklara Müjdeli Haber! Son Fiyatları Görenler Düğün Tarihini Erkene Alıyorlar! mask
Çeyrek Altın Çok Sert Düştü 1.500 TL’ye Az Kaldı! Düğün, Nişan Yapacaklara Müjdeli Haber! Son Fiyatları Görenler Düğün Tarihini Erkene Alıyorlar!
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Adadan Çıktı! O İsimle Sarmaş Dolaş Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Yarışmadan Sonra Aşkı Buldu... “Düğün Ne Zaman?” mask
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Adadan Çıktı! O İsimle Sarmaş Dolaş Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Yarışmadan Sonra Aşkı Buldu... “Düğün Ne Zaman?”
Yeni Asgari Ücret İle Alınabilecek En İyi Telefonlar Hangileri? 5.500 TL’ye Alınabilecek En İyi 7 Telefon! Samsung Galaxy A32 - 4.899 TL… General Mobile GM 22 Pro - 4.764 TL… Oppo A74 – 4.492 TL… mask
Yeni Asgari Ücret İle Alınabilecek En İyi Telefonlar Hangileri? 5.500 TL’ye Alınabilecek En İyi 7 Telefon! Samsung Galaxy A32 - 4.899 TL… General Mobile GM 22 Pro - 4.764 TL… Oppo A74 – 4.492 TL…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL