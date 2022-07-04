Demet Özdemir’in Mini Elbiseli Tekne Pozları Ateş Yükseltti! Oğuzhan Koç Baktı Olacak Gibi Değil, Hemen Müdahalede Bulundu! “Ay Parçası Be”
Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la nişan yüzüklerini takan Demet Özdemir, tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor! Mini elbiseli tekne pozlarıyla ateşleri yükselten Demet Özdemir’e müstakbel kocasından anına yorum geldi. Kıskanç birisi olduğu bilinen Oğuzhan Koç’un yorumu ise sosyal medyayı salladı! Hayranlarından “Ay parçası gibisin be” yorumlarını alan Demet Özdemir, magazin dünyasını salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğu bilinen Demet Özdemir, Dünyayla Benim Aramda dizisinin çekimlerinin bitmesiyle birlikte sevgilisi Oğuzhan Koç’la isteme ve nişan törenlerini yapmıştı. Güzel oyuncunun isteme törenindeki renkli anları sosyal medyaya damgasını vurmuş; çok geçmeden ikilinin nişan pozları da ortalığı kasıp kavurmuştu! Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.