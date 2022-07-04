Survivor Batuhan’ın Acun Ilıcalı’ya Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı! “Bekleyin” Demişti; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da olaylar durulmak nedir bilmiyor! Yarışmanın bitişiyle birlikte Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya birbirine girmişti. Acun Ilıcalı’nın Batuhan Karacakaya’ya yazdığı mektuptan sonra Batuhan Karacakaya’da bir mektup yazdığını dile getirmiş ve “Bekleyin” notunu düşmüştü! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Yarışmadan sonra Batuhan Karacakaya’nın annesi “Oğlumun hakkı yenildi” açıklamasında bulunmuştu. Acun Ilıcalı ise bu duruma karşılık olarak; “Senin oğlunun hakkı nasıl yenilsin? Nisa, Batuhan’ın üç katı oy aldı!” açıklamasında bulunmuştu. Batuhan Karacakaya’nın yazmış olduğu mektupsa ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.