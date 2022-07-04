Survivor Batuhan’ın Acun Ilıcalı’ya Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı! “Bekleyin” Demişti; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Yarışmadan sonra Batuhan Karacakaya’nın annesi “Oğlumun hakkı yenildi” açıklamasında bulunmuştu. Acun Ilıcalı ise bu duruma karşılık olarak; “Senin oğlunun hakkı nasıl yenilsin? Nisa, Batuhan’ın üç katı oy aldı!” açıklamasında bulunmuştu. Batuhan Karacakaya’nın yazmış olduğu mektupsa ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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