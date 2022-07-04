Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Yürekleri Hoplatan Haber! “Bir Daha Asla Olmaz” Demişlerdi; Olanlar Oldu! Kaan Yıldırım’dan Sonra…
Sen Çal Kapımı dizisiyle adını milyonlara duyuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin bir döneme yaşadıkları aşkla damgasını vurmuşlardı. İkili yollarını ayırdıktan sonra bir daha yan yana gelmemişlerdi. Öyle ki, Erçel ve Bürsin ikili, yakın çevresine “Bir daha bizden asla olmaz” yorumlarında bulunmuşlardı ama olanlar oldu! Kaan Yıldırım’dan sonra yaşananlar şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni olan Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezon arkadaş olmuşlar ama ikinci sezon aşklarına engel olmayıp ilişki yaşamışlardı. Birlikte Maldivlere giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dönüşte ise el ele görüntülenmişlerdi. İkili bomba bir biçimde ayrılmışlardı ama gelen haber hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.