- 04 Tem 2022 - 11:26 G: 04 Tem 2022 - 11:52

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Yürekleri Hoplatan Haber! “Bir Daha Asla Olmaz” Demişlerdi; Olanlar Oldu! Kaan Yıldırım’dan Sonra…

Sen Çal Kapımı dizisiyle adını milyonlara duyuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin bir döneme yaşadıkları aşkla damgasını vurmuşlardı. İkili yollarını ayırdıktan sonra bir daha yan yana gelmemişlerdi. Öyle ki, Erçel ve Bürsin ikili, yakın çevresine “Bir daha bizden asla olmaz” yorumlarında bulunmuşlardı ama olanlar oldu! Kaan Yıldırım’dan sonra yaşananlar şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni olan Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezon arkadaş olmuşlar ama ikinci sezon aşklarına engel olmayıp ilişki yaşamışlardı. Birlikte Maldivlere giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dönüşte ise el ele görüntülenmişlerdi. İkili bomba bir biçimde ayrılmışlardı ama gelen haber hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Tem 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan’ın Acun Ilıcalı’ya Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı! “Bekleyin” Demişti; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer… mask
Survivor Batuhan’ın Acun Ilıcalı’ya Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı! “Bekleyin” Demişti; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer…
Demet Özdemir’in Mini Elbiseli Tekne Pozları Ateş Yükseltti! Oğuzhan Koç Baktı Olacak Gibi Değil, Hemen Müdahalede Bulundu! “Ay Parçası Be” mask
Demet Özdemir’in Mini Elbiseli Tekne Pozları Ateş Yükseltti! Oğuzhan Koç Baktı Olacak Gibi Değil, Hemen Müdahalede Bulundu! “Ay Parçası Be”
“O Yaz Bu Yaz” Yalın Yeni Şarkısıyla Geliyor... mask
“O Yaz Bu Yaz” Yalın Yeni Şarkısıyla Geliyor...
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Tam Sansürlük Poz Verdi! “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın Sende!” Kasıp Kavurdu, Dehşet Saçtı! mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Tam Sansürlük Poz Verdi! “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın Sende!” Kasıp Kavurdu, Dehşet Saçtı!
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Adadan Çıktı! O İsimle Sarmaş Dolaş Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Yarışmadan Sonra Aşkı Buldu... “Düğün Ne Zaman?” mask
Survivor Batuhan’ın Sevgilisi Adadan Çıktı! O İsimle Sarmaş Dolaş Görüntüleri Çılgına Çevirdi! Yarışmadan Sonra Aşkı Buldu... “Düğün Ne Zaman?”
Survivor Nisa Kupadan, Şampiyonluktan, Her Şeyden Vazgeçti! Acun Medya Şampiyonu Açıkladığına Bin Pişman! Böylesi 10 Yıl Sonra İlk… mask
Survivor Nisa Kupadan, Şampiyonluktan, Her Şeyden Vazgeçti! Acun Medya Şampiyonu Açıkladığına Bin Pişman! Böylesi 10 Yıl Sonra İlk…
Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Yaprak Dökümü! Sezon Finalinde “Olmaz” Denilen Oldu! Ne Hüsnü Dolduracak Yerini, Ne Mesut! “Güle Güle!”
Demet Özdemir Bikinisiyle Kan Çektirdi; Ateşleri Yaktırdı! “Daha 3 Gün Önce Nişan Yaptın!” Fiziğiyle Ders Verdi; Görenler Tutuldu Kaldı… mask
Demet Özdemir Bikinisiyle Kan Çektirdi; Ateşleri Yaktırdı! “Daha 3 Gün Önce Nişan Yaptın!” Fiziğiyle Ders Verdi; Görenler Tutuldu Kaldı…
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’ya Rest! Sırtını Dönen Dönene… “Acun Ilıcalı Hapı Yuttu!” Adem, Nagihan, Seda, Barış Derken Şimdide… mask
Survivor Ayşe’den Acun Ilıcalı’ya Rest! Sırtını Dönen Dönene… “Acun Ilıcalı Hapı Yuttu!” Adem, Nagihan, Seda, Barış Derken Şimdide…
Baba Dizisinin Fişi Çekildi, Kitabı Kapatıldı! Saç Baş Kavgadan Sonra Tüm Oyuncular İstifalarını Veriyor! Başrol Oyuncusu Resti Çekti… mask
Baba Dizisinin Fişi Çekildi, Kitabı Kapatıldı! Saç Baş Kavgadan Sonra Tüm Oyuncular İstifalarını Veriyor! Başrol Oyuncusu Resti Çekti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Doğuştan Ünlü ve Zengin Doğan Burçlar Hangisidir? İşte Allah Vergisi Şansı Olan O Burçlar… mask
Doğuştan Ünlü ve Zengin Doğan Burçlar Hangisidir? İşte Allah Vergisi Şansı Olan O Burçlar…
Survivor Batuhan’ın Acun Ilıcalı’ya Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı! “Bekleyin” Demişti; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer… mask
Survivor Batuhan’ın Acun Ilıcalı’ya Yazdığı Mektup Ortaya Çıktı! “Bekleyin” Demişti; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer…
Demet Özdemir’in Mini Elbiseli Tekne Pozları Ateş Yükseltti! Oğuzhan Koç Baktı Olacak Gibi Değil, Hemen Müdahalede Bulundu! “Ay Parçası Be” mask
Demet Özdemir’in Mini Elbiseli Tekne Pozları Ateş Yükseltti! Oğuzhan Koç Baktı Olacak Gibi Değil, Hemen Müdahalede Bulundu! “Ay Parçası Be”
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 3 TL İle 4 TL İndirimi! Gece Yarası (BUGÜN) Deponuzu Fulleyin! İşte 4 Temmuz Benzin, Motorin, LPG Fiyatı! mask
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 3 TL İle 4 TL İndirimi! Gece Yarası (BUGÜN) Deponuzu Fulleyin! İşte 4 Temmuz Benzin, Motorin, LPG Fiyatı!
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Tam Sansürlük Poz Verdi! “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın Sende!” Kasıp Kavurdu, Dehşet Saçtı! mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Tam Sansürlük Poz Verdi! “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın Sende!” Kasıp Kavurdu, Dehşet Saçtı!
Ankara’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? İşte Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti! mask
Ankara’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? İşte Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL