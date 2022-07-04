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04 Tem 2022 - 11:26

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Yürekleri Hoplatan Haber! “Bir Daha Asla Olmaz” Demişlerdi; Olanlar Oldu! Kaan Yıldırım’dan Sonra…

Sen Çal Kapımı dizisiyle adını milyonlara duyuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin bir döneme yaşadıkları aşkla damgasını vurmuşlardı. İkili yollarını ayırdıktan sonra bir daha yan yana gelmemişlerdi. Öyle ki, Erçel ve Bürsin ikili, yakın çevresine “Bir daha bizden asla olmaz” yorumlarında bulunmuşlardı ama olanlar oldu! Kaan Yıldırım’dan sonra yaşananlar şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…