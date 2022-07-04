Masterchef'te Tanıtımı Yapıldı Fiyatı Merak Uyandırdı! Yeni Opel Grandland Ne Kadar? İşte 2022 Opel Grandland Özellikleri ve Yorumlar...
Alman otomobil devi Opel’in dikkat çeken SUV modellerinden Gradland Türkiye’de satışa sunulmaya başladı. Tanıtımının yapılmasının ardından merak uyandıran yeni modelin özellikleri ve fiyatı ise dikkat çekiyor. İşte Masterchef'te tanıtımı yapılan yeni Opel Grandland ile ilgili detaylar...
Alman otomobil devi Opel’in dikkat çeken SUV modellerinden Gradland Türkiye’de satışa sunulmaya başladı. Tanıtımının yapılmasının ardından merak uyandıran yeni modelin özellikleri ve fiyatı ise dikkat çekiyor. Türkiye’de son dönemde artan otomobil fiyatlarına rağmen bir hayli ilgi gören Opel Gradland, güçlü tasarımıyla da öne çıkmayı başarıyor.
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04 Tem 2022 - 13:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.