- 09 Tem 2022 - 23:14

Yeni Opel Grandland Ne Kadar? Opel Grandland Kaç Lira? İşte 2022 Opel Grandland Özellikleri ve Yorumlar...

Alman otomobil devi Opel’in dikkat çeken SUV modellerinden Gradland Türkiye’de satışa sunulmaya başladı. Tanıtımının yapılmasının ardından merak uyandıran yeni modelin özellikleri ve fiyatı ise dikkat çekiyor. İşte Masterchef'te tanıtımı yapılan yeni Opel Grandland ile ilgili detaylar...

Alman otomobil devi Opel’in dikkat çeken SUV modellerinden Gradland Türkiye’de satışa sunulmaya başladı. Tanıtımının yapılmasının ardından merak uyandıran yeni modelin özellikleri ve fiyatı ise dikkat çekiyor. Türkiye’de son dönemde artan otomobil fiyatlarına rağmen bir hayli ilgi gören Opel Gradland, güçlü tasarımıyla da öne çıkmayı başarıyor.

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09 Tem 2022 - 23:14 - Gündem

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