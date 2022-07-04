- 04 Tem 2022 - 13:12 G: 04 Tem 2022 - 13:23

Müge Anlı ve Kocasının Gerçek Düğün Görselleri Ortaya Çıktı! Nikah Masasında Beyazlar İçerisinde… 3. Kez Evlenen Müge Anlı Tokat Gibi Çarptı!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’tin sunucu Müge Anlı’nın kısa bir süre önce evlenme kararı almıştı. Müge Anlı’nın düğün görüntüleri bir türlü paylaşılmamıştı! Şimdiyse Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun gerçek nikah görselleri tek tek ortaya çıktı! Beyazlar içerisinde olan Müge Anlı’nın 3. kez evlilik yaptığı kocası ve kendisi herkese tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

İlk ve ikinci evliliğini Burhan Akdağ’la yapan Müge Anlı, şiddetli bir şekilde boşanmıştı. Müge Anlı iddialara göre Burhan Akdağ’dan şiddet görmüş ve boşanma kararı almıştı. Kızı Lidya Müge Akdağ’ı babasıyla görüştürmediği bilinirken; Müge Anlı geçmişine bir çizgi çekmiş ve üçüncü evliliğini Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla yapmıştı. Düğün görüntülerini hiçbir yerde paylaşmayan Müge Anlı’nın sonunda nikah töreninden ilk paylaşımlar geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Tem 2022 - 13:12 Ankara- Yaşam

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