- 04 Tem 2022 - 22:22

A101 Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı 175 TL’ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 106 TL’ye Düştü!

Enflasyonun yükselişi ve döviz kurlarının artışı nedeni ile gıda ürünlerine durmaksızın zam gelirken, Bim market indirimi başlattı. Temel gıda ürünlerine zaman zaman getirdiği indirimler ile halkın sevilen marketlerinden olan A101, Ayçiçek yağı, toz şeker ve çayda yine indirime gitti. İşte o fiyatlar.

Son zamanlarda Ayçiçek yağı, çay ve şeker fiyatlarının rekor yükselişleri tüketicileri hayli zor durumda bırakırken, vatandaşlar temel gıda ürünlerinden olan Ayçiçek yağı, çay ve şekeri ucuza nereden satın alabileceklerini araştırmaya başladılar. Artan kur fiyatları ve yükselen enflasyondan birebir etkilenen temel gıda ürünlerinden olan Ayçiçek yağı, çay ve şeker son zamlarla alışılmadık etiket fiyatlarına sahip oldu. Artan fiyatlara inat, A101 marketler büyük indirimi getirdi. İşte o indirimli Ayçiçek yağı, çay ve şeker fiyatları.

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04 Tem 2022 - 22:22 - Yaşam

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