Fahriye Evcen’in Kıpkırmızı Elbisesiyle Verdiği Frikik Olay Oldu! “Hamile Kadınsın Yakışmıyor!” Burak Özçivit Görse Kıyamet Kopar…
Kısa bir süre önce 2,5 hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen’in kıpkırmızı kıyafetiyle yapmış olduğu paylaşım akılları başlardan aldı! Giydiği elbisesinden göğüs frikiği veren Fahriye Evcen’in o paylaşımını görenler ise “Hamile kadınsın! Hiç yakışmıyor” yorumlarında bulundu! Kıskanç bir eş olduğu bilinen Burak Özçivit’in bu pozları görmesiyle birlikte kıyametin kopacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, diziden ayrılarak sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Başarılı oyuncu Fahriye Evcen’in diziden ayrılma sebebi olarak çocuğu gösterilmişti. Karan’la ilgilenmediği için diziden ayrılan Fahriye Evcen’in 2,5 hamile çıkması ise sevenlerini mutluluk gözyaşlarına boğmuştu! Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.