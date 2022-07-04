Arka Sokaklar Oyuncusu Tatil Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Sörfün Üstündeki Halleri Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Dibimiz Düştü!”
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olmasıyla bilinen Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu tatilde kendini aştı. Dizinin sevilen oyuncularından Merve Oflaz, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. İşte Merve Oflaz cephesinden taze haberler...
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olmasıyla bilinen Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu tatilde kendini aştı. Dizinin sevilen oyuncularından Merve Oflaz, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Önceki gün sevgilisi Allan Hakko ile Bodrum Cennet Koyu’nda görüntülenen güzel oyuncu bikinisiyle gözleri kamaştırdı. 2020 yılından bu yana aşk yaşayan Allan Hakko ve Merve Oflaz çifti Bodrum’da sörf keyfi yaptı.
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04 Tem 2022 - 16:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.