- 04 Tem 2022 - 16:20

Arka Sokaklar Oyuncusu Tatil Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Sörfün Üstündeki Halleri Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Dibimiz Düştü!”

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olmasıyla bilinen Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu tatilde kendini aştı. Dizinin sevilen oyuncularından Merve Oflaz, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. İşte Merve Oflaz cephesinden taze haberler...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olmasıyla bilinen Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu tatilde kendini aştı. Dizinin sevilen oyuncularından Merve Oflaz, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Önceki gün sevgilisi Allan Hakko ile Bodrum Cennet Koyu’nda görüntülenen güzel oyuncu bikinisiyle gözleri kamaştırdı. 2020 yılından bu yana aşk yaşayan Allan Hakko ve Merve Oflaz çifti Bodrum’da sörf keyfi yaptı.

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04 Tem 2022 - 16:20 - Magazin

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