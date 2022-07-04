- 04 Tem 2022 - 16:20

Esra Erol Zil Zurna Aşk Sarhoşu! 12 Yıllık Eşine Söyledikleri Çılgına Çevirdi; Canlı Yayında Böyle Bir Şey Yapamaz! Meğer…

Türk televizyonlarının en çok aranan simalarından Esra Erol, son dönemde dolu dizgin yaşadığı aşk hayatı ile gündeme geliyor. Körkütük aşık olan Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. İşte son paylaşımı ve Esra Erol ile ilgili detaylar...

Türk televizyonlarının en çok aranan simalarından Esra Erol, son dönemde dolu dizgin yaşadığı aşk hayatı ile gündeme geliyor. Körkütük aşık olan Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü sunucu aşk sarhoşu olduğu paylaşımlarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Esra Erol’un paylaşımlarını görenler “Esra zil zurna aşık olmuş” dedirtti. Esra Erol’un aşk dolu paylaşımları hayranlarının büyük beğenisi ile karşılandı.

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04 Tem 2022 - 16:20 - Magazin

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