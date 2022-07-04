Esra Erol Zil Zurna Aşk Sarhoşu! 12 Yıllık Eşine Söyledikleri Çılgına Çevirdi; Canlı Yayında Böyle Bir Şey Yapamaz! Meğer…
Türk televizyonlarının en çok aranan simalarından Esra Erol, son dönemde dolu dizgin yaşadığı aşk hayatı ile gündeme geliyor. Körkütük aşık olan Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. İşte son paylaşımı ve Esra Erol ile ilgili detaylar...
Türk televizyonlarının en çok aranan simalarından Esra Erol, son dönemde dolu dizgin yaşadığı aşk hayatı ile gündeme geliyor. Körkütük aşık olan Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü sunucu aşk sarhoşu olduğu paylaşımlarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Esra Erol’un paylaşımlarını görenler “Esra zil zurna aşık olmuş” dedirtti. Esra Erol’un aşk dolu paylaşımları hayranlarının büyük beğenisi ile karşılandı.
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04 Tem 2022 - 16:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.