Kurban Bayramı’nda Bankalar Açık Olacak Mı? Arife Günü Resmi Tatil Mi? 8 Temmuz 2022 Arife Günü Bankalar Çalışacak Mı? EFT ve Havale İşlemleri Yapmak Mümkün Mü?
Kurban Bayramı yaklaşırken bankaların Arife günü ve bayramda çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki, Arife günü resmi tatil olacak mı? Bankalar Arife gününde çalışacaklar mı? Bayramda bankalar tatil mi? İşte merak edilen tüm detaylar...
2022 yılının Kurban Bayramı’na çok az bir süre kaldı. Heyecan ile beklenen Kurban Bayramı için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Kurban fiyatlarının bu yıl hayli yüksek olması vatandaşları hayli üzmekte. İslam dinine göre her yıl manevi huzur ile dolu olarak kutlanan iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı’nda Ramazan Bayramı’ndan farklı olarak kurban kesimi ile ibadet edilmektedir. İslam’a göre zorunlu olmayan ancak yapılmasında büyük fayda görülen kurban kesimi vacip kılınmıştır. Hiçbir Müslümanın kurban kesememesi günah değildir ancak kesilmesi tavsiye edilmiştir. Coşku ile karşılanan bu bayram ve Arife günlerinde ise vatandaşların aklına bankaların açık olup olmayacağı soruları geliyor. Bankalar ile ilgili karar ise şu şekilde.
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04 Tem 2022 - 22:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.