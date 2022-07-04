Survivor Nisa Bölükbaşı Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Görmemişin Bir Kupası Olmuş…” Linç Üzerine Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’ya Kadar…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı, şampiyon olan isim olmuştu. Yarışmadan sonra normal hayatına dönmeye çalışan Nisa Bölükbaşı, yapmış olduğu son paylaşımla sosyal medyanın adeta diline düştü. Linç üzerine linç yiyen Nisa Bölükbaşı’na “Görmemişin bir kupası olmuş…” yorumları yapıldı! Acun Ilıcalı’ya kadar laf alan Nisa Bölükbaşı, dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı şampiyon olmak için kıyasıya bir yarış verişti ama en fazla SMS’i alan kişi Bölükbaşı olunca; Acun Ilıcalı, kupayı Nisa Bölükbaşı’na teslim etmişti. Tartışmalara neden olan bu şampiyonluğun ardından Nisa Bölükbaşı’nın her paylaşımı olay yaratmaya başladı! Hele ki son paylaşımı…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.