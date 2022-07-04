Survivor Nisa Bölükbaşı Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Görmemişin Bir Kupası Olmuş…” Linç Üzerine Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’ya Kadar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı şampiyon olmak için kıyasıya bir yarış verişti ama en fazla SMS’i alan kişi Bölükbaşı olunca; Acun Ilıcalı, kupayı Nisa Bölükbaşı’na teslim etmişti. Tartışmalara neden olan bu şampiyonluğun ardından Nisa Bölükbaşı’nın her paylaşımı olay yaratmaya başladı! Hele ki son paylaşımı…

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