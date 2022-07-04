Tarım Kredi Market’ten Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi!
Tarım Kredi Market, bir kez daha vatandaşın yanında olduğunu gösterdi! Bayrama sayılı günler kalmışken; Tarım Kredi Market’ten gelen indirim furyası akılları başlardan aldı götürdü! 5 litrelik Ayçiçek yağı sadece 135 liraya, tavuk pirzola sadece 56 liraya, tuvalet kağıdı ise sadece 74 liraya satılmaya başlandı! Etiketlerin yarıya inmesiyle birlikte gören duyan dondu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Market arasındaki rekabet, yine en çok müşteriye yarıyor! Dönem dönem belli başlı ürünlerde kampanya yapan Tarım Kredi Market, 9 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı için bomba bir indirim yaptı! Vatandaşların hem ucuz hem de kaliteli ürün alması için büyük bir çaba sarf eden Tarım Kredi Market, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.