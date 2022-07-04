Tarım Kredi Market’ten Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi!

Market arasındaki rekabet, yine en çok müşteriye yarıyor! Dönem dönem belli başlı ürünlerde kampanya yapan Tarım Kredi Market, 9 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı için bomba bir indirim yaptı! Vatandaşların hem ucuz hem de kaliteli ürün alması için büyük bir çaba sarf eden Tarım Kredi Market, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar..

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