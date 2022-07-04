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04 Tem 2022 - 23:17

Mehmet Ali Erbil 6. Kez Evleniyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı!

Türk televizyonlarının en sevilen simalarından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden dünya evine girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir mekandan çıkarken görüntülenen Mehmet Ali Erbil, samimi olduğu sarışın bir kadınla magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. İşte evlilik kapısını aralayan Mehmet Ali Erbil ile ilgili son detaylar...