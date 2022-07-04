Mehmet Ali Erbil Yeniden Evleniyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı!
Türk televizyonlarının en sevilen simalarından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden dünya evine girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir mekandan çıkarken görüntülenen Mehmet Ali Erbil, samimi olduğu sarışın bir kadınla magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. İşte evlilik kapısını aralayan Mehmet Ali Erbil ile ilgili son detaylar...
Türk televizyonlarının en sevilen simalarından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden dünya evine girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir mekandan çıkarken görüntülenen Mehmet Ali Erbil, samimi olduğu sarışın bir kadınla magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Mehmet Ali Erbil evlilik hakkında muhabirlerin sorularına yanıt verirken “Yalnızlık Allah’a mahsus” diyerek yeniden evlenmek için kolları sıvadığını ifade etti.
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04 Tem 2022 - 17:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.