- 04 Tem 2022 - 17:29 G: 04 Tem 2022 - 17:33

Mehmet Ali Erbil Yeniden Evleniyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı!

Türk televizyonlarının en sevilen simalarından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden dünya evine girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir mekandan çıkarken görüntülenen Mehmet Ali Erbil, samimi olduğu sarışın bir kadınla magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. İşte evlilik kapısını aralayan Mehmet Ali Erbil ile ilgili son detaylar...

Türk televizyonlarının en sevilen simalarından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden dünya evine girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir mekandan çıkarken görüntülenen Mehmet Ali Erbil, samimi olduğu sarışın bir kadınla magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Mehmet Ali Erbil evlilik hakkında muhabirlerin sorularına yanıt verirken “Yalnızlık Allah’a mahsus” diyerek yeniden evlenmek için kolları sıvadığını ifade etti.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

04 Tem 2022 - 17:29 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa Bölükbaşı Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Görmemişin Bir Kupası Olmuş…” Linç Üzerine Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’ya Kadar… mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Görmemişin Bir Kupası Olmuş…” Linç Üzerine Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’ya Kadar…
Parklarda Caz Serisi..."Tiktok Sahnesi"ne Büyük İlgi... mask
Parklarda Caz Serisi..."Tiktok Sahnesi"ne Büyük İlgi...
Arka Sokaklar Oyuncusu Tatil Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Sörfün Üstündeki Halleri Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Dibimiz Düştü!” mask
Arka Sokaklar Oyuncusu Tatil Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Sörfün Üstündeki Halleri Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “Dibimiz Düştü!”
Esra Erol Zil Zurna Aşk Sarhoşu! 12 Yıllık Eşine Söyledikleri Çılgına Çevirdi; Canlı Yayında Böyle Bir Şey Yapamaz! Meğer… mask
Esra Erol Zil Zurna Aşk Sarhoşu! 12 Yıllık Eşine Söyledikleri Çılgına Çevirdi; Canlı Yayında Böyle Bir Şey Yapamaz! Meğer…
“O Yaz Bu Yaz” Yalın Yeni Şarkısıyla Geliyor... mask
“O Yaz Bu Yaz” Yalın Yeni Şarkısıyla Geliyor...
Türkiye’nin % 64,2’si Tatil İçin Denizi Tercih Ediyor...Her Üç Kişiden Biri... mask
Türkiye’nin % 64,2’si Tatil İçin Denizi Tercih Ediyor...Her Üç Kişiden Biri...
Fahriye Evcen’in Kıpkırmızı Elbisesiyle Verdiği Frikik Olay Oldu! “Hamile Kadınsın Yakışmıyor!” Burak Özçivit Görse Kıyamet Kopar… mask
Fahriye Evcen’in Kıpkırmızı Elbisesiyle Verdiği Frikik Olay Oldu! “Hamile Kadınsın Yakışmıyor!” Burak Özçivit Görse Kıyamet Kopar…
Masterchef Mehmet Şefin Şiddet İtirafı Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Bile Tüyleri Ürperdi; Yaşadıkları Skandalın Ötesinde… “Yazıklar Olsun!” mask
Masterchef Mehmet Şefin Şiddet İtirafı Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Bile Tüyleri Ürperdi; Yaşadıkları Skandalın Ötesinde… “Yazıklar Olsun!”
Seda Sayan Kendisinden 5 Yaş Küçük Kaynanasıyla Şok Etti! Elini Öpmeye Gitti; Olanlar Oldu! Mersin Hop Oturup, Hop Kalkıyor! mask
Seda Sayan Kendisinden 5 Yaş Küçük Kaynanasıyla Şok Etti! Elini Öpmeye Gitti; Olanlar Oldu! Mersin Hop Oturup, Hop Kalkıyor!
Müge Anlı ve Kocasının Gerçek Düğün Görselleri Ortaya Çıktı! Nikah Masasında Beyazlar İçerisinde… 3. Kez Evlenen Müge Anlı Tokat Gibi Çarptı! mask
Müge Anlı ve Kocasının Gerçek Düğün Görselleri Ortaya Çıktı! Nikah Masasında Beyazlar İçerisinde… 3. Kez Evlenen Müge Anlı Tokat Gibi Çarptı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Ali Erbil Yeniden Evleniyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! mask
Mehmet Ali Erbil Yeniden Evleniyor! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı!
Tarım Kredi Market’ten Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi! mask
Tarım Kredi Market’ten Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi!
2022’ de Hangi Sıfır Otomobiller Alınır? 500.000 TL Altında Araç Almak Mümkün mü? İşte 500.000 TL Altındaki 2022 Temmuz Sıfır Araç Fiyatları! mask
2022’ de Hangi Sıfır Otomobiller Alınır? 500.000 TL Altında Araç Almak Mümkün mü? İşte 500.000 TL Altındaki 2022 Temmuz Sıfır Araç Fiyatları!
Survivor Nisa Bölükbaşı Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Görmemişin Bir Kupası Olmuş…” Linç Üzerine Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’ya Kadar… mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Görmemişin Bir Kupası Olmuş…” Linç Üzerine Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’ya Kadar…
Resimden Seçtiğin Yol Kaderini Belirliyor! Sadece Tek Bir Şansınız Var; Bundan Sonraki Beş Yılınız Önünüzde! İşte Hayatınızda Yaşayacağınız Olaylar… mask
Resimden Seçtiğin Yol Kaderini Belirliyor! Sadece Tek Bir Şansınız Var; Bundan Sonraki Beş Yılınız Önünüzde! İşte Hayatınızda Yaşayacağınız Olaylar…
Esra Erol Zil Zurna Aşk Sarhoşu! 12 Yıllık Eşine Söyledikleri Çılgına Çevirdi; Canlı Yayında Böyle Bir Şey Yapamaz! Meğer… mask
Esra Erol Zil Zurna Aşk Sarhoşu! 12 Yıllık Eşine Söyledikleri Çılgına Çevirdi; Canlı Yayında Böyle Bir Şey Yapamaz! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL